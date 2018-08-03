Человек категории «делай, как я»

4 августа исполнилось 85 лет Василию Курских, человеку, с чьим именем связывают расцвет Воркуты в 70-80-х годах, как промышленный, так и инфраструктурный. Герой социалистического труда, чье имя значится на стеле, установленной в честь прославленных горняков в Воркуте, заслуженный работник Республики Коми, руководитель крупных предприятий, партийный деятель. Около десяти лет назад он переехал в Белоруссию, но за полвека в Коми успел сделать для нашей республики и страны в целом так много, что гражданином другого государства его назвать невозможно.

Василий Курских прибыл в Воркуту в 1958 году, устроился лесогоном на шахту «Хальмер-Ю» (доставлял стойки в шахту, где их принимали забойщики), через несколько дней стал горным мастером, благо образование соответствующее, затем заместителем главного инженера. А потом дослужился и до директора шахты. В 1974-м вышестоящее начальство «перебросило» его на «Воргашорскую», он руководил ее строительством, стал первым директором этой шахты, собрал коллектив. В считанные месяцы новая шахта стала образцовой, ее приводили как пример внедрения передового опыта. На полную проектную мощность «Воргашорская» вышла на полтора года раньше запланированного срока. Здесь добывали небывалые по тем временам 15 тысяч тонн угля в сутки и 4,5 миллиона в год. Других шахт с такой производственной мощностью в стране не было. За такие объемы добычи сто горняков получили правительственные награды, а Василий Курских стал Героем социалистического труда.

Параллельно с основной работой он получил заочно высшее экономическое образование и двигался по партийной линии – был комсоргом и парторгом на «Хальмер-Ю», первым секретарем Большеземельского райкома комсомола. На три года уходил из этой шахты в горком КПСС на должность заведующего промышленно-транспортным отделом, затем вернулся на производство. И снова пришел в 1982 году на пост первого секретаря горкома КПСС. Если перевести эту должность в нынешние реалии, то фактически Василий Курских стал градоначальником Воркуты. Под его руководством были построены практически все самые крупные объекты города – водовод и плотина на реке Уса, городская больница, центральная обогатительная фабрика «Печорская», спортивно-культурный комплекс «Олимп», комплекс на площади Металлистов, получивший в честь секретаря горкома народное название «Курский вокзал». В строй ввели более ста тысяч квадратных метров жилья.

Из всего вышесказанного можно сделать легковесный вывод, что Василий Курских по жизни был счастливчиком, которому все и всегда удавалось – любимец Фортуны, который достигал успеха в любые времена и при любых правителях. Но за скупыми строчками трудовой биографии, полной высоких постов и наград, сходу не прочитать, каким противоречивым, сложным человеком он был, и как на самом деле непросто ему далась такая блестящая карьера.

Все, кто говорят о Василии Курских, едва ли не в первую очередь упоминают о его непростом характере – жесткий, прямолинейный, неуступчивый. Но при этом признают: что поначалу казалось придирками по мелочам, было совершенно справедливыми замечаниями. Ходят легенды о том, как он не принимал сделанные с огрехами работы и у вольных бригад, и у зэков, заставляя все немедленно переделывать.

– Он относился к категории людей «делай, как я», и умел отвечать за все, что требует дело. Не стеснялся «награждать» хозяйственников выговорами, не обходил в этом даже своих лучших друзей, что вызывало и обиды, и ропот, и непонимание, – рассказал министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Николай Герасимов. – Он ведь из простых курских ребят, а достиг таких высот, при этом никогда не путал личное с государственным. Точнее, он о личном постоянно забывал, потому что для него главным было – пахать для Родины. Вот поэтому, наверное, его и помнят такой противоречивой личностью. Отчасти из-за сложного характера у него распалась первая семья, не складывалось со многими друзьями. Например, однажды друг его попросил «по блату» достать билет на самолет, а Курских ответил: «Я тебе что – авиакасса?». Вот так вот у него дружба порой и обрывалась, потому что он был весь нацелен на дело.

Возможно, причиной такого «стального» нрава стала сама Воркута, которая встретила молодого парня из села Надейка Курской области со всей суровостью. По воспоминаниям Василия Курских в день его приезда в город на шахте «Хальмер-Ю» рухнул откос, погибли четыре человека. Достать их тела так и не смогли, и они навсегда остались лежать под 150-метровой толщей земли. В следующем году во время его смены на шахте случилась другая трагедия – погибли два сослуживца, молодые парни, только что вернувшиеся из армии. Позднее была гибель 56 человек от взрыва метана на «Капитальной», потом погибли четыре человека на «Воркутинской», в 1981-м – новая трагедия, смерть от взрыва 36 горняков на «Юр-шоре». Жизнь в Воркуте учила его, что горное дело не прощает ошибок, послаблений и неточностей, со всех, включая самых близких, нужно спрашивать со всей строгостью.

Немногие знают, что у Василия Курских еще в бытность его директором шахты «Хальмер-Ю» была возможность уехать из Воркуты и занять куда более престижный пост. Его звали в Москву на работу в ЦК КПСС, где из него намеревались «вырастить» первого секретаря обкома родной для него Курской области. Он отказался, заявив, что будет более полезен на производстве. Через несколько лет, впрочем, партия сказала «надо» уже более категорично: в 1980 году его практически заставили перебраться в Сыктывкар и заступить на пост заведующего отделом угольной промышленности в обкоме КПСС. О той работе он вспоминал потом без всякой радости: кабинетные будни его не устраивали. Но и на этой должности он успел совершить небольшую революцию: поспособствовал созданию в республике бригад золотодобытчиков, в том числе легендарной – под предводительством Вадима Туманова. В столице региона он проработал меньше двух лет, после чего на партийном уровне решили вернуть его обратно в Воркуту, но не на производство, на которое он рвался, а возглавить горком КПСС. Курских не мог отказаться. Скрепя сердце, пообещал отработать на этом посту три года. А провел на нем семь лет.

– Для большинства руководство такой шахтой, как «Воргашорская» было бы главной страницей в биографии, но для Василия Григорьевича это лишь одна из многих страниц. Я знаком с ним с 1982 года, когда он снова стал работать в Воркуте. Руководил городом он очень своеобразно, особенно по тем временам, руководителем был весьма жестким, – рассказывает Николай Герасимов. – Ему удалось вдохнуть в город новую стратегию развития, новую динамику. Он был таким главой города, каких очень не хватает в нынешнее время. Для Воркуты это были годы высшего расцвета и огромных перспектив.

С Игорем Шпектором, который возглавил город через несколько лет, Василий Курских в начале знакомства крупно не поладил. Шпектор тогда работал в управлении Тепловодоканала, а Курских, видя задержки со строительством плотины на Усе, решил отправить его руководить штабом этой стройки, дабы ускорить дело. Игорь Шпектор от «расстрельного» задания сначала отказывался, и согласился, по воспоминаниям Василия Курских, лишь под угрозой увольнения. В результате все удалось, и через три года Василий Курских, как рассказывается в посвященной ему книге «Легенда шахтерской Воркуты», уже сам рекомендовал упрямого управленца, который показался ему похожим на него самого, в руководители города. Но обком с такой кандидатурой не согласился. Мэром Воркуты Игорь Шпектор стал позже, по результатам народных выборов.

«Курский период» в Воркуте закончился практически одновременно с развалом СССР. В новой политической ситуации, когда страна рушилась, повсеместно шли забастовки из-за невыплат зарплаты, а потом к акциям протеста присоединились и шахтеры, Василий Курских, привыкший к железному порядку, чувствовал себя неуютно. Дабы не превращаться из героя своего времени в антигероя новых времен, в 1989-м он решил уйти на пенсию. Для его деятельной натуры просто сидеть на пенсии, конечно, было слишком, но на работу его не звали. Почти три года легендарный воркутинец нигде не работал, перебрался в Сыктывкар, постепенно начал пробовать себя в новой, коммерческой ипостаси. Сначала трудился заместителем гендиректора в фирме «Юнион», позже работал в других коммерческих компаниях. В 1994 году его избрали первым президентом Торгово-промышленной палаты Коми. Некоторое время занимался журналистской аналитикой, писал статьи в газеты на экономические темы. Причем, характеру своему не изменил, и статьи получались довольно резкие, так что один из высокопоставленных чиновников даже грозился подать на Василия Курских в суд. Несколько лет назад Василий Курских принял решение перебраться в Белоруссию – на родину своей второй супруги. Кроме того, о тех краях у него сохранились яркие юношеские воспоминания со времен службы в армии. Но и о Коми он не забывает, регулярно связывается с оставшимися здесь друзьями, сослуживцами, и очень переживает о судьбе Воркуты, которая, как он уверен, сможет еще достичь немалых высот.

Анна АЯНОВА

Фото из личного архива Василия Курских и gsrk.ru