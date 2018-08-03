97-летие Коми пройдет с размахом

По поручению главы региона Сергея Гапликова создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 97-й годовщины образования республики. Ее возглавила зампред правительства Наталья Михальченкова. Как республика отметит свой день рождения, и какие мероприятия стоит обязательно посетить, на заседании рабочей группы рассказали организаторы празднеств.

Одним из центральных событий Дней республики станет выставка достижений отраслей народного хозяйства «Достояние Севера», которая традиционно разместится на площадке торгово-развлекательного центра «Июнь». Официальное открытие выставки с участием первых лиц республики – в 11 часов 18 августа.

Коми ВДНХ пройдет в третий раз и заиграет новыми красками. Как рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Алексей Просужих, был проведен небольшой ребрендинг мероприятия – изменился логотип, а ключевым цветом стиля стал оранжевый – цвет морошки.

Предприятия, компании и муниципалитеты представят свои достижения – образцы продукции, новые и традиционные производства, покажут свою уникальность и самобытность. Посетителей ждут дегустации, концерты, экскурсии

– По данным на 2 августа к участию на выставке заявились 95 организаций и районов, и хотя время еще есть, прием заявок мы остановили. Если желающих будет больше, у нас не хватит площадей, чтобы всех разместить, – отметил Алексей Просужих и пригласил всех сыктывкарцев и гостей столицы обязательно побывать на выставке, где их ждут приятные сюрпризы.

К дням празднования республики приурочено и мероприятие всероссийского масштаба – фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Их в программе 18 и четыре показательных вида спорта.

Замминистра физкультуры и спорта Максим Мартышин сообщил, что на данный момент к участию заявились более 400 спортсменов из 39 регионов России, но эта цифра еще не окончательная.

Соревнования будут проводиться на семи спортивных объектах и на Стефановской площади – там, в том числе пройдут показательные выступления. Все объекты – республиканский стадион, ледовый дворец «Северная Олимпия» и прилегающие к нему спортплощадки, спорткомплексы на улицах Савина и Школьной, комплекс «Ренова», бильярдный клуб «Сова» и лыжная база «Веждино» в Эжвинском районе Сыктывкара – включены во всероссийский реестр объектов спорта. Сейчас эти площадки готовят к соревнованиям, оснащают необходимым оборудованием. Судить состязания будут более 150 судей.

Торжественное открытие фестиваля состоится на республиканском стадионе в 19 часов 21 августа. Вход будет бесплатным при предъявлении пригласительных билетов. Их будут распространять по предприятиям и организациям.

Ожидается и приезд большого количества президентов всероссийских спортивных федераций – они примут участие в работе круглого стола по развитию национальных видов спорта.

Как напомнила Наталья Михальченкова, каждый год – это этап приближающегося 100-летия со дня образования Республики Коми, и по предложению главы региона, центром проведения очередных августовских празднеств, помимо Сыктывкара, становится и один из муниципалитетов, которому выделяется на эти цели грант. В прошлом году старт параду муниципалитетов дала Ухта, а в этом эстафетную палочку подхватил Усть-Вымский район, подготовивший богатую культурную программу. Празднества развернутся в райцентре – селе Айкино – 17-18 августа. Главным и объединяющим событием станет первый межрегиональный эко-фестиваль «Пелысь гаж» («Именины у рябины»).

Подробнее о мероприятиях рассказала и.о. руководителя управления культуры района Елена Мокрушина.

– Рябина – символ плодородия, благосостояния, женской красоты и любви. Гостей празднества в эти дни ожидает ярмарка, арт-площадки, конкурсы, молодежные квесты, спортивные состязания и многочисленные мастер-классы, – отметила организатор.

Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов добавил, что поскольку Усть-Вымский район участвует в большом федеральном конкурсе «Зеленый маршрут», то в праздничные дни на усть-вымской земле можно презентовать и этот проект, запустить его и дать путевку в жизнь.

Кроме того, впервые в Айкино съедутся молодежные лидеры республики и соседних регионов на первый межрегиональный молодежный форум «Птица счастья». За два дня его участники получат навыки разработки проектов, смогут пообщаться с лучшими спикерами и принять участие в конвейере проектов, победители которых получат денежные премии. В числе спикеров – бизнес-тренеры Семен Кулешов и Марина Велкова, директор IT-компании Илья Кожевников.

Основные мероприятия пройдут в центре села Айкино возле танка. В 16 часов стартует фестиваль ГТО «Парковка». Там же состоится чествование лучших семей района и республики. 60 семей-участниц пройдут парадом по главной улице. В 18 часов на местном стадионе начнется праздник: DJ-баттл, розыгрыш призов, салют и фаер-шоу. Завершатся гуляния в полночь.

18 августа с 10 утра развернется традиционная Герасимовская ярмарка и позаимствованный у республики районный мини-ВДНХ.

– Хотим посмотреть, какие достижения есть у производителей района, – сказала Елена Мокрушина.

С утра же пройдет конкурс профессионального мастерства парикмахеров, а в полдень на стадионе состоится театрализованное представление «Пелысь гаж». В 17 часов начнется концерт экс-солиста группы «Белый орел» Александра Ягъя. Гуляния продлятся до 22 часов.

Основную праздничную нагрузку по традиции взял на себя Сыктывкар. О том, что, где и когда будет происходить на улицах и площадях столицы Коми в праздничную неделю, рассказала вице-мэр города Елена Семейкина.

18 и 19 августа с десяти утра до шести вечера на Стефановской площади расположится праздничная выставка-продажа «Выбирай наше». Ожидается, что ее участниками станут более ста организаций и предприятий республики.

Весь день 22 августа будут работать творческие и спортивные площадки. Под часами возле городского бассейна с 13 до 18 часов любителей здорового образа жизни ждет программа «Будь здоров!»: технологические интерактивы, зона виртуальной реальности, фотозона, активная зона, силовые выступления, кроссфит.

В парке имени Кирова с 11 до 17 часов будет организован семейный отдых «Моя республика – моя семья». Это напольные, подвижные, виртуальные и другие игры для всех возрастов, семейные квесты, мастер-классы, концертные программы, площадка «Читающий Сыктывкар» и многое другое. Здесь же – на площадке «Семейный обед под открытым небом» – можно угоститься шашлыками, выпечкой, пловом.

С 12 до 16 часов на Стефановской площади автосалоны города представят автомобили ведущих производителей, а за памятником Ленину в это же время пройдут показательные выступления участников Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта.

На аллее вдоль улицы Ленина и в зеленой зоне между филармонией и колледжем культуры любителей хендмейда и народного творчества порадуют ярмарка «Феерия творчества» и межрегиональный открытый фестиваль «Диалог культур: Северное многоцветие». Участники фестиваля затем перекочуют на Стефановскую площадь, где выступят с концертом. На этой же сцене с 17 до 18 часов выступит профессиональный коллектив «Шань-Мань» из Кудымкара Пермского края, а затем кавер-группы города. Ну а главным подарком для сыктывкарецев и гостей столицы станет выступление австрийской группы Joy. Они выйдут к зрителям в 19 часов и будут выступать в течение часа. Приезд культовой группы стал возможен благодаря социальным партнерам республики.

Финалом праздничных мероприятий станет первый фестиваль пиротехнического искусства «Огни республики» в парке имени Кирова. Здесь выступят пять команд: «Пиротехнические дворы Петергофа», «Арт-студия «Пиромагия» из Костромы, «Пиро-класс» из Протвино Московской области, пиротехнический театр «Волжские салюты» из Самары и представители предприятия «Пироком» из Сыктывкара.

– Салюты особые и будут видны даже со Стефановской площади, – пообещала Елена Семейкина.

Кроме того, как напомнил Сергей Емельянов, в рамках праздничных мероприятий в Национальной галерее откроется выставка, посвященная 80-летию со дня рождения первого главы Коми, «Юрий Алексеевич Спиридонов – человек-эпоха». В галерее же и в центре культурных инициатив «Югöр» будет работать выставка российской живописи из собрания музея современного искусства «Эрарта».

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА из архива «Республики»