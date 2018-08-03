С девизом по жизни «Никто, кроме нас»

2 августа полтора миллиона российских десантников отметили свой праздник. Сыктывкарские десантники 88-ю годовщину образования воздушно-десантных войск традиционно отпраздновали на запасном поле корткеросского аэродрома.

Официальное празднование Дня ВДВ началось в Сыктывкаре в десять часов утра торжественным митингом перед памятником воинам-интернационалистам «Скорбящий воин». Ветеранов и воинов ВДВ с праздником поздравили первые лица республики и города.

– Ваш девиз по жизни – «Никто, кроме нас», – обратился к собравшимся глава Коми Сергей Гапликов. – Я знаю, как бывает сложно и трудно, порою невозможно, выполнить поставленную задачу. Я особо хочу поблагодарить ветеранов, которые уделяют много внимания воспитанию подрастающего поколения, дают азы службы в армии и воспитывают дух, характер и любовь к Родине. Сегодня это важная и нужная задача. От себя лично хочу поздравить всех, не только присутствующих на этой площади, но и тех, кто сегодня на боевом задании выполняет сложные интернациональные задачи, тех, кто сегодня верой и правдой служит и делает все, чтобы наша страна была сильной и процветающей. Доброго всем здоровья, мирного неба над головой.

Руководитель сыктывкарской администрации Валерий Козлов поздравил десантников и отметил, что служба в ВДВ была, есть и будет мечтой любого нашего призывника.

– В эти войска берут только самых преданных своей родине, самых достойных призывников, – добавил градоначальник. – Благодаря вам, уважаемые воины и ветераны, десант выполнял и будет выполнять самые сложные задачи, которые порой кажутся невыполнимыми. Я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, мира и счастья в ваши дома.

Воинов и ветеранов ВДВ также поздравили председатель правления Коми региональной отделения общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Вадим Клюпа и председатель Коми региональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и формирований специального назначения «Союз десантников» полковник Юрий Беляцкий. Юрий Беляцкий зачитал поздравительную телеграмму председателя Союза десантников России, героя Советского союза, генерал-полковника Валерия Востротина.

Затем все собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов к памятнику «Скорбящий воин» и мемориальному комплексу «Вечная слава». После этого желающие отправились в село Корткерос, где были организованы концертно-развлекательная программа и спортивно-патриотические мероприятия. Здесь героев праздника поздравил руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин. Он отметил, что ВДВ – это самые элитные войска нынешней российской, а в прошлом советской армии. Бойцы – лучшие специалисты и самые сильные воины.

Десантники соревновались в силе и ловкости, кидали на дальность гири и на точность – покрышки, метали ножи, стреляли из пневматической винтовки, разбирали и собирали на время автомат Калашникова, выбрали самый вкусный «Материнский пирог». Гостей праздника накормили гречневой кашей из полевой кухни. Творческие коллективы района представили концерт «Крылатой гвардии слава!». Спортивная часть программы в этом году началась с перетягивания КамАЗа весом около двенадцати тонн. В следующем году это силовое упражнение войдет в соревнования.

В преддверии Дня Воздушно-десантных войск в Москве открыли памятник основателю современных ВДВ, легендарному Командующему, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. С именем легендарного командующего связано становление и развитие ВДВ: под его началом десантные войска стали одними из самых мобильных в боевой структуре Вооруженных Сил страны, а служба в них – почетной.

В Коми открыли первый и пока единственный памятник десантникам. В Инте десантники изготовили и установили его самостоятельно. Мемориал установлен в сквере между краеведческим музеем и школой №8. Арт-объект представляет собой купол парашюта и два разлетающихся самолета, как на флаге воздушно-десантных войск. Спереди прикреплен портрет Василия Маргелова и его цитата «Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай». С тыльной стороны памятника – герб ВДВ и еще одно изречение генерала: «ВДВ – это мужество, стойкость, успех, натиск, престиж».

Артур АРТЕЕВ

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