Противодействие террору

Эффективность мер по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма на территории региона обсуждалась на очередном заседании республиканской антитеррористической комиссии.

Открывая заседание, глава Коми Сергей Гапликов поблагодарил представителей силовых структур республики за участие в обеспечении безопасности в городах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

– Благодаря, в том числе, компетентности сотрудников силовых структур нашей республики, их профессионализму, самоотдаче, добросовестному исполнению служебных обязанностей мероприятия чемпионата прошли на очень достойном уровне и оставили прекрасные впечатления у участников, болельщиков и гостей, – отметил Сергей Гапликов.

О профилактике и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота оружия на территории региона проинформировали начальник республиканского управления Росгвардии Анатолий Линько и исполняющий обязанности министра внутренних дел по Коми Владислав Мингела.

Заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова доложила о ходе реализации требований к антитеррористической защищенности объектов образования и профилактической работе с несовершеннолетними.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, в Коми проводятся мероприятия комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Профилактическая работа направлена на формирование у жителей республики неприязненного отношения к проявлениям терроризма, в том числе с использованием социальных сетей, региональных и муниципальных информационных ресурсов интернета. С докладами на эту тему выступили представители администрации главы республики, а также председатели антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях городских округов «Инта» и «Усинск».

Также на заседании был рассмотрен вопрос о работе по профилактике терроризма, противодействия его идеологии, которую проводит антитеррористическая комиссия в Троицко-Печорском районе.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru