Студенты – о парламенте

Госсовет республики объявил творческий конкурс для студентов. Им предлагается написать эссе на тему «Роль регионального парламента в развитии политической системы субъекта России» на примере законодательного органа Коми.

По мнению председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, это хорошая возможность для активной и неравнодушной к судьбе республики молодежи высказать свою позицию и предложения относительно работы парламента. Кроме того, это еще и возможность слегка улучшить студенческий бюджет: за первое место полагается премия в 15 тысяч рублей, за второе – 10 тысяч, за третье – пять тысяч.

Участвовать в конкурсе могут студенты вузов Коми, прием материалов начнется 1 апреля, а завершится 30 апреля 2018 года. Подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте Госсовета Коми в разделе «Творческие конкурсы».

Анна ПОТЕХИНА