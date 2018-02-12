Общественники призвали принять активное участие в выборах

Общественная палата Республики Коми продолжает конкурсный отбор наблюдателей на выборы президента страны. На данный момент в реестр включены 45 человек. Большинство из них – сыктывкарцы, но уже есть кандидаты из Княжпогостского, Корткеросского, Усть-Вымского, Сыктывдинского и Удорского районов. Первые наблюдатели от Общественной палаты поделились с «Республикой» своими впечатлениями.

На пресс-конференции председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев подчеркнул, что наблюдателей на выборы назначают политические партии, выдвинувшие кандидатов (сейчас это семь политических партий), и сами кандидаты на должность президента России, на этих выборах у граждан впервые появилась возможность стать наблюдателем от Общественной палаты. Их присутствие на избирательных участках в день голосования стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон «О выборах». Права и обязанности наблюдателей от политических партий, от кандидатов на должность главы государства и от Общественной палаты ничем не отличаются.

Как пояснил Дмитрий Митюшев, каждому наблюдателю выдадут направление с необходимыми реквизитами, где будут указаны его фамилия, имя и отчество, избирательный участок, на который он направляется. На основании этого направления наблюдатель и будет действовать.

Одним из первых кандидатов в наблюдатели от Общественной палаты Коми стала председатель ТОС деревни Сёйты Сыктывдинского района Ольга Беляева. Она рассказала «Республике», что часто бывает в Общественной палате Коми, поскольку ее интересуют проблемы, которые волнуют жителей региона, она готова предложить свои решения некоторых из них. В частности, в деревне Сёйты для развития туризма Ольга Беляева реализует проект «Парное молоко». В Общественной палате она узнала о возможности стать наблюдателем на выборах, решила сама проследить, чтобы на важном для страны мероприятии не было допущено нарушений.

Общественница не только сама собрала документы, но и сыну рассказала, как стать наблюдателем: обучение прошли вместе. По словам Ольги Беляевой, учебная программа затруднений не вызывает, все необходимые наблюдателю знания усваиваются легко.

Общественница заверила, что они с сыном будут не только наблюдателями, но и обязательно проголосуют. Возможно, на себе проверят и процедуру голосования по месту пребывания: проголосуют не на своем участке, а на тех, куда будут направлены в качестве наблюдателей.

Студент СГУ имени Питирима Сорокина Олег Исаков – тоже человек с активной жизненной позицией. Он реализует проект, направленный на популяризацию коми языка и в этом направлении взаимодействует с Общественной палатой Коми. Наблюдателем решил стать, потому что захотел лично оценить организацию выборов. В качестве наблюдателя есть возможность получить и необходимые для профессиональной оценки знания. Олег считает, что очень важно соблюдение законности при подсчете голосов избирателей, поэтому намерен присутствовать при проведении этой процедуры. Голосовать студент собирается на своем участке: заодно еще и оценит, как там проходят выборы.

Председатель рабочей группы по набору наблюдателей Юрий Беляцкий предложил неравнодушным и активным жителям Республики Коми проявить свою гражданскую позицию и стать наблюдателем от Общественной палаты региона.

– Мы живем в преддверии события, которое имеет огромное внутрироссийское и международное значение, – это выборы президента Российской Федерации. Всем нам предоставляется возможность воспользоваться конституционным и избирательным правом сделать свой осознанный и, возможно, судьбоносный выбор. Для обеспечения чистоты нашего выбора придите в общественный совет своего муниципального органа и получите статус наблюдателя на выборы президента от Общественной палаты, – призвал Юрий Беляцкий.

Людмила ВЛАСОВА

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