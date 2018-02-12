Берегите мужчин

О том, почему мужчины в среднем живут меньше женщин, с чем связаны проблемы репродуктивного здоровья у сильной половины человечества и что делать, если в старости замучила бессонница, журналистам и позвонившим на прямую линию Общественной приемной главы республики гражданам рассказали профильные специалисты, отвечающие в том числе и за здоровье мужчин.

Главный врач Сыктывкарской поликлиники №2, внештатный специалист министерства здравоохранения Коми по гигиене детей и подростков Светлана Захарова дала общую характеристику мужскому здоровью.

Первое место в числе общей заболеваемости у мужчин занимают болезни сердечно-сосудистого характера, злокачественные новообразования. Часто представители сильного пола гибнут от внешних причин и гораздо чаще, чем женщины, – от вредных привычек и проблем социального характера. Еще одна причина, вызывающая беспокойство всемирного медицинского сообщества, – проблемы репродуктивного здоровья: повальное количество мужчин страдают бесплодием.

Учитывая общую напряженность в обществе относительно этих моментов, в свет вышли приказы Министерства здравоохранения России, регулирующие как область гериатрии, которая занимается вопросами профилактики и лечения болезней старческого возраста, так и педиатрии.

В связи с приказом о гериатрии во многих российских учреждениях появились такие специалисты, как гериатры, в педиатрии изменился план медицинских осмотров.

Как рассказала врач-гериатр Сыктывкарской поликлиники №3 Оксана Шестакова, в республике на базе Государственного Северного университета было подготовлено восемь врачей-гериатров. Эти специалисты работают с пациентами пожилого возраста – от 60 и старше. Гериатры занимаются не только проблемами здоровья, но и выявлением гериатрических синдромов, в числе которых общая слабость, медлительность, нарушение памяти, депрессии. Цель гериатра – выявить проблемы и принять по отношению к человеку меры медицинского или профилактического характера, направленные на сохранение как можно дольше его активной деятельности, способности к самообслуживанию.

Позвонившие на прямую линию граждане интересовались, как заставить пожилого человека отказаться от курения, что делать, если дедушка встает по ночам и не может заснуть, и как избавить в старости человека от храпа.

Относительно курения заведующий отделением профилактики поликлиники №3 Олег Туркин подчеркнул, что эта вредная привычка сегодня вызывает много заболеваний сердечно-сосудистого, а также онкологического характера. Бросать курить можно и нужно в любом возрасте, и в старости в том числе. Но если человек сам не может это сделать, ему следует обратиться в медицинское учреждение по месту проживания: практически в каждой поликлинике существуют кабинеты по отказу от курения.

Старческая бессонница – явление распространенное, тут лучше не прибегать к медикаментозным препаратам. Порой вылечить бессонницу могут элементарные средства: прогулки перед сном на свежем воздухе, проветренное помещение для сна, настой мяты или мелисы, да и просто теплое молоко с медом могут оказать неоценимую помощь. Ну а если к этому прибавить заботу и теплые слова близких людей, эффект удвоится, ведь не секрет, что во многих случаях причина бессонницы кроется в необъяснимой тревожности или депрессии.

Медики настоятельно рекомендуют людям пожилого возраста вести как можно более активный образ жизни, ходить, например, на лыжах. Хотя сами специалисты и иронизируют, что той же скандинавской ходьбой, как правило, занимаются одни женщины, а мужчины предпочитают диван и телевизор. Во избежание потери краткой памяти, когда, например, человек открывает холодильник и не может вспомнить, что он хотел оттуда достать, врачи советуют учить стихи, разгадывать кроссворды, играть в шашки и шахматы, одним словом, будить свою мозговую деятельность. Относительно храпа был дан совет обратить внимание на состояние носоглотки, то есть прежде всего обратиться к лору, взяв направление у терапевта. А если эта причина будет исключена, искать ее дальше, так как затяжной храп может привести к апноэ и как следствие – внезапной смерти.

Внимание к пожилым мужчинам со стороны официальной медицины уже принесло свои плоды. Как отметила Светлана Захарова, с января по декабрь в республике благодаря усилиям специалистов было сохранено 607 жизней, смертность населения снизилась от 11,2 на тысячу населения в 2016 году до 10,7 в 2107 году.

Но медицина забила тревогу по поводу мужского репродуктивного здоровья, на которое влияет множество факторов как социального, так и медицинского характера. Вредные факторы, влияющие на мужское здоровье, – все те же злоупотребление алкоголем и курение, а помимо того, как подчеркнул Олег Туркин, вредное производство (угольные шахты, «нефтянка», газосварка, например), которые в сочетании с вредными привычками могут вызвать двойной отрицательный эффект. В связи с этим врач напомнил о временах, когда работников вредного производства в приказном порядке отправляли на оздоровление в южные санатории. А сегодня мужчины стараются как можно дольше удержаться за рабочее место и не спешат уходить на заслуженный отдых по известным всем причинам.

Актуальная проблема, также ставшая причиной мужского бесплодия, – детское ожирение или незамеченная в детском возрасте проблема у мальчика, поставившая под угрозу его половую функцию. Причем если до недавних пор детское ожирение было актуально лишь для Европы и Америки, то сегодня к этому подтягивается и Россия.

По этому фактору лидирует Ненецкий автономный округ (30 процентов детей до 17 лет), ненамного отстает и Республика Коми (20 процентов). К ожирению ведут и фастфуды, и малоподвижность детей. Огромная проблема – употребление алкоголя, в частности пива и энергетических напитков, которые содержат вещества, подавляющие репродуктивную функцию.

– Если мы не будем менять отношение к мужскому здоровью, рано или поздно сработают биологические законы, при которых, чтобы сохранить популяцию, на восемь женщин будет приходиться один здоровый мужчина, – резюмировал Олег Туркин.

Чтобы этого не произошло, с этого года изменился порядок медицинских профилактических осмотров у детей и взрослых. Как отметила Светлана Захарова, сегодня во время детской диспансеризации работают целые команды специалистов, расписанные по направлениям и возрастам.

На базе всех поликлиник открыты смотровые мужские кабинеты, где у пациентов посмотрят щитовидку, проверят лимфоузлы, состояние предстательной железы. Смотровые кабинеты можно посетить самостоятельно или во время прохождения диспансеризации.

Что касается детства: с прошлого года утвержден порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Согласно новым правилам первое посещение уролога-андролога мальчик должен пройти в три года, затем в 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет. Если какие-то «неполадки» выявились в раннем возрасте, то, как отметила Светлана Захарова, они легко корригируются. Если подросток отказывается идти к «деликатному» врачу, родителям стоит ненавязчиво объяснить, какие в случае незамеченных дефектов или заболеваний могут быть последствия.

Марина ЩЕРБИНИНА