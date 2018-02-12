Депутатский десант пошел в народ

Народные избранники изучили проблемы старой городской окраины

В минувшую пятницу столичный микрорайон Лесозавод стал местом паломничества депутатов всех уровней и городских властей. Депутатский десант побывал на градообразующем предприятии микрорайона – Сыктывкарском ЛДК, в одном из детских садов, школе, на заброшенном стадионе, который сегодня возрождается усилиями местного населения и активистов молодежного парламента.

Также народные избранники встретились с ветеранским активом ЛДК и посетили ветеранов на дому. В завершение рабочего дня депутаты и столичный мэр Валерий Козлов ответили на вопросы жителей Лесозавода.

В таком формате встреча народных избранников с населением проходила впервые. Как пояснила спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева, в ходе встреч с населением возникает масса вопросов, которые требуют консолидации сил депутатов муниципального и республиканского уровня, а также местной власти. И чтобы не растягивать во времени решение выявленных проблем, решено было апробировать такие вот выезды на места полным составом: депутаты от соответствующего округа, депутаты Госсовета, представители местных властей.

Одним из наиболее важных стратегических объектов, на котором высадился десант, стал Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. ЛДК для микрорайона является градообразующим предприятием. Именно с его открытия в 1926 году берет свое начало история этой промышленной городской окраины. Депутаты посетили все цеха завода, ознакомились с условиями работы и перспективами развития предприятия. Сегодня завод ежегодно перепиливает 390 тысяч кубов круглого леса и выпускает 160 тысяч кубов готовой продукции, которая в основном идет на экспорт.

В этом году руководство предприятия подало заявку на участие в инвестиционном проекте, который позволит в два раза увеличить производственные мощности. Если проект будет утвержден, предприятие сможет получить в аренду на льготных условиях – с 50-процентной скидкой – новые участки лесов. Также в июле текущего года на ЛДК планируют ввести в строй завод по производству пеллет мощностью 60 тысяч тонн продукции в год. С вводом завода все отходы производства пойдут в переработку на пеллеты. Хотя и сегодня у ЛДК нет проблемы сбыта отходов производства: крупные покупатели топливной щепы и опилок – Монди СЛПК и Жешартский фанерный завод – сегодня в очередь стоят за ними, работники завода не успевают отгружать. Да и котельная ЛДК работает на опилках.

Большая проблема ЛДК – нехватка рабочих кадров. Всего завод рассчитан на девятьсот рабочих мест. Но при средней заработной плате рабочего в 30 тысяч рублей на предприятии свободно почти сто вакансий. Требуются станочники и другие рабочие специальности. Раньше специалистов для ЛДК выпускал Сыктывкарский профессиональный лицей №34, а нынче не выпускает никто. Руководство ЛДК обратилось с письменной просьбой готовить для них кадры во все профессиональные колледжи и лицеи.

Подводя итог встречи, Надежда Дорофеева отметила, что на днях на базе Сыктывкарского лесного института пройдет заседание лесного кластера, где вопрос подготовки кадров для ЛДК обязательно будет рассмотрен. К этому совещанию руководству предприятия необходимо подготовить аналитическую записку.

Поскольку ЛДК – единственное крупное предприятие на территории Лесозавода, жители ожидают от него помощи в решении проблем микрорайона: где-то требуется обновить мостки, где-то сделать ремонт тротуаров. В этой связи депутаты завели разговор и о социальном партнерстве предприятия с городскими властями. Как выяснилось, такое партнерство неофициально уже существует, предприятие помогает решать возникающие проблемы, и его руководство не прочь возобновить старую добрую традицию и заключить с муниципалитетом соответствующее соглашение.

Следующим объектом посещения стал новый спально-игровой корпус детского сада №4 на улице Северной. Заведующая этим детсадом, депутат горсовета Светлана Семенова, проводя экскурсию по дошкольному учреждению, особое внимание обратила на вычищенные от снега крыши. По ее словам, после прошлогоднего случая в детском саду Верхней Максаковки, когда снег упал на детей, администрация города в этом году выделила целевые средства на очистку крыш социальных учреждений, поэтому подобных случаев быть больше не должно.

Детский сад оснащен всем необходимым для безопасности детей: оградой, видеокамерами, противопожарным оборудованием. Территория облагорожена, дети имеют все необходимое для развития. А к еще одному детскому саду на улице Зои Космодемьянской нужно в обязательном порядке благоустроить подъездные и пешеходные пути. Весной и осенью они не выдерживают никакой критики, и родители просили депутатов помочь в решении проблемы. Вечером в ходе встречи населения с мэром столицы Валерием Козловым этот вопрос вновь был поднят, и градоначальник пообещал, что летом эти проблемы точно будут устранены.

Посетили депутаты и стадион по улице Серова, который в последние годы был заброшен и не использовался по назначению. В прошлом году муниципальные власти передали его в пользование Федерации автомобильного спорта Коми. С тех пор общественная организация вместе с депутатами молодежного парламента республики и местными жителями проводит здесь восстановительные работы.

– Поддержка жителей Лесозавода была весьма ощутимой. Все вместе мы очистили территорию от мусора и строительного хлама, восстановили забор и ворота, обустроили полноценные спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и бадминтон, а также мини-сцену для проведения мероприятий. Подвели электричество и организовали ледовый трек, – рассказал активный участник работ по возрождению стадиона, председатель молодежного парламента Коми Олег Бекетов.

Поскольку этот стадион – единственное место для занятий спортом жителей микрорайона, он останется доступным для свободного посещения, занятий бегом, ходьбой, игровыми видами спорта. А будущей зимой здесь обязательно «нарежут» лыжню.

Во второй половине дня к школе №33, где начался прием депутатов по личным вопросам, потянулись местные жители. Здесь работало десять тематических площадок, на вопросы посетителей отвечали специалисты и руководители профильных управлений городской администрации, республиканских министерств и ведомств. Как и предполагалось, самая большая очередь выстроилась перед кабинетом, где принимали специалисты по вопросам ЖКХ. Прием здесь продолжался даже после завершения большой встречи с главой города. Под занавес этого беспокойного дня депутат горсовета Сергей Тарасов отметил, что вопросов и жалоб поступило много и по каждому обязательно будет проведена необходимая работа. Он подчеркнул также, что многие проблемы удается решать благодаря постоянной и незаметной на первый взгляд совместной работе. Например, в прошлом году во дворе одного из домов по улице Зои Космодемьянской прокопали водоотводную канаву и завезли две машины асфальтовой крошки. При этом сами жители всегда готовы помогать благоустраивать свои территории: крошку они сами раскидывали.

Завершился «Депутатский десант» разговором жителей с главой города Валерием Козловым. Градоначальник рассказал о том, как местные власти решают в Лесозаводе вопросы ремонта дорог и тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, замены ветхих сетей, сноса ветхих домов и переселения из них людей, капремонта домов, борьбы с беспризорными животными и продажей спиртосодержащих жидкостей.

На вопрос, когда можно ожидать перевода школ на одну смену, мэр пояснил, что проблема эта обусловлена нехваткой учебных мест. И решить ее можно только вводом в строй новых школ. До 2023 года в городе планируется построить семь школ и две пристройки к существующим школам – на 3800 учебных мест. В том числе запланировано строительство начальной школы на 200 мест в местечке Кочпон-Чит и школы на 600 мест в поселке Краснозатонский.

После закрытия государственной аптеки, располагавшейся в ветхом здании, в Лесозаводе была проблема отсутствия аптек, в которых можно было получать лекарства по льготным рецептам. С этим вопросом жители обращались к депутатам и городским властям. Сейчас удалось открыть филиал «Госаптек», и теперь не нужно специально ездить в город за бесплатными медикаментами. Минувшим летом в Лесозаводе установили сразу несколько детских дворовых площадок, а совсем скоро здесь откроется участковый пункт полиции. Удалось организовать неравнодушных людей, и в микрорайоне теперь есть свой общественный совет. Пока не решены вопросы с местной библиотекой и поликлиникой, которая обветшала и стала мала для возросшего населения микрорайона, но и это, по словам мэра, дело времени.

Были также подняты вопросы по ремонту подъезда к детсаду, качеству ремонта водоотводных канав, нехватке тротуаров, продаже спиртного в одном из магазинов торговой сети несовершеннолетним и реализации спиртосодержащих жидкостей типа «Боярышника», работе канализационной системы на улице Лесозаводской, очистке дворов от снега, освещению и работе транспорта. Все поступившие замечания и предложения взяты в работу специалистами столичной мэрии.

Положительной новостью для лесозаводчан стало решение вопроса обустройства служебного помещения для размещения пункта участкового уполномоченного полиции на улице Зои Космодемьянской, 22а. Пригодное помещение предложено для передачи Управлению МВД России по Сыктывкару. В ближайшее время там будут созданы комфортные условия для работы участкового. Это очень важно для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на таком напряженном с точки зрения криминогенной ситуации участке, как Лесозавод.

Под занавес встречи Надежда Дорофеева и Валерий Козлов вручили благодарственные письма активистам и ветеранам Лесозавода.

Подводя итог встречи, Надежда Дорофеева отметила профессиональный подход мэра столицы и его команды к решению имеющихся вопросов:

– Мы делаем одно дело, и потому депутаты готовы делить ответственность с градоначальником за каждое сказанное на сегодняшней встрече слово.

Галина ГАЕВА

Фото Госсовета РК