Два дня Арктики в Сыктывкаре

Фото с хаски, встреча с полярником Виктором Боярским, выставка старинных книг о покорении Севера – все это ждало сыктывкарцев в Дни Арктики. Ставшее уже традиционным масштабное мероприятие прошло 11 и 12 февраля в Национальной библиотеке Коми.

Впервые гостем «арктических дней» стал известный путешественник, почетный полярник России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский. По данным организаторов, за два дня мероприятие посетило около тысячи сыктывкарцев.

Стартовали Дни Арктики 11 февраля. На площадке перед библиотекой можно было сфотографироваться с собаками пород хаски, маламут и самоед, полюбоваться чумом и поиграть в «арктические» игры. На белоснежном сугробе дети выкладывали разноцветные слова, так или иначе связанные с темой дня. Например, слово «песец». В залах библиотеки прошли творческие мастер-классы, в том числе по созданию поделок в технике «вытынанка» (вырезание на бумаге узоров, орнаментов, фигур, пейзажей). Читатели совершили путешествие по страницам книг о Воркуте, сыграли в игру «Литературная мафия» по произведению Вениамина Каверина «Два капитана».

В два часа дня в читальном зале началась творческая встреча с Виктором Боярским. Гостя представил заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Николай Герасимов. Он назвал Виктора Боярского «Нансеном своей эпохи». Российского и норвежского полярников объединяет даже такой факт: оба с разницей в сто лет начинали свои снежные одиссеи с того, что пересекли на лыжах Гренландию.

Со своей трансгренландской экспедиции Виктор Боярский и начал рассказ о себе. В 1988 году в составе международной экспедиции во главе с Уиллом Стигером он пересек Гренландию по меридиану с юга на север, пройдя за 65 дней более двух тысяч километров. Она была организована как тренировка перед экспедицией «Трансантарктика». Путь был пройден на собачьих упряжках и лыжах. В состав международной экспедиции входили Уилл Стигер (США), Жан-Луи Этьенн (Франция), Джеф Сумер (Великобритания), Кэйдзо Фунацу (Япония) и представитель СССР Виктор Боярский.

В 1989-1990 годах Виктор Боярский в составе той же команды, к которой присоединился китайский ученый, стал участником международной экспедиции «Трансантарктика». Продвигался на лыжах и с навигатором на груди впереди всех участников. Экспедиция и ее участники внесены в Книгу рекордов Гиннесса. За 221 день они прошли по льдам Антарктиды шесть с половиной тысяч километров.

– Это стало второй и последней экспедицией в Антарктиде на собачьих упряжках, которые затем были запрещены на этом континенте, – отметил уникальность маршрута Виктор Боярский. – А Южный полюс для меня стал вершиной экспедиции.

После экспедиции ее участники были приглашены на приемы к президентам и премьер-министрам Франции, США, Японии и Китая, а в России посетили сразу несколько городов.

До недавнего времени Виктор Боярский возглавлял музей Арктики и Антарктики, а сейчас помогает готовить экспедиции на Северный полюс. Сыктывкарским читателям он представил свои пять книг и раздал автографы. А после творческой встречи дал интервью газете «Республика». Беседу с полярником читайте в одном из ближайших номеров.

12 февраля в библиотеке прошел телемост с Арктическим центром университета Лапландии. По скайпу его сыктывкарские участники пообщались с Финляндией и узнали, как там ученые и путешественники изучают Арктику. Финны рассказали о путешествии в Арктику на ледоколе, о своих наблюдениях и впечатлениях.

В течение двух дней была возможность приобрести яркие иллюстративные, рассказывающие о северных регионах книги издательства «Paulsen». В том числе и шикарный альбом «Морские чудовища на картах Средних веков и эпохи Возрождения».

Напомним, Дни Арктики в столице Коми проводятся с 2015 года, и в их рамках Сыктывкар уже посетили итальянские и норвежские путешественники.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru