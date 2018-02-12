Фотовыставка известного воркутинского фотохудожника Сергея Щербака открылась 11 февраля в рамках Дней Арктики в Национальной библиотеке республики.

Сергей Щербак – член Воркутинского городского союза фотохудожников. С 2010 года его основной фотожанр – пейзаж и тема православия. Нынешний год для фотографа юбилейный: 25 лет с начала туристической деятельности и 20 лет с начала ежегодных походов на Полярный Урал.

Выставка в библиотеке – фото из трех туристических сезонов. Фотопейзажи сделаны в районе реки Собь и горного массива Рай-Из, с которого начинается южная часть Полярного Урала – практически южная территория Арктической зоны. Звучит несколько сурово, тем не менее если по прямой, то это каких-то 900 километров от Сыктывкара. Мало кто подозревает, отмечает автор выставки, что добраться до этих живописнейших мест очень легко. Нужно лишь доехать до станции Микунь и пересесть на поезд Москва – Лабытнанги, который домчит до последней железнодорожной станции, территориально еще принадлежащей Республике Коми, – «Полярный Урал», но которая стоит практически на границе республики и Ямало-Ненецкого округа. В километре от этой станции находится знак «Европа – Азия», за которым открываются взору все прелести Собской долины, облюбованной русскими и иностранными туристами.

Между тем, предупреждает бывалый путешественник, нужно быть готовым к тому, что в Собской долине специфический микроклимат. Станция «Полярный Урал» – перевальная база, здесь дуют очень сильные ветры и растут низкие кусты.

Но уже через каких-то 30 километров можно увидеть лиственницы, среди которых встречаются просто необъятные для одной пары человеческих рук экземпляры.

В большую экспозицию «На заполярной широте» встроена мини-выставка «Цветы Заполярья», которая, по мнению автора, призвана растопить общее мнение, что Арктика – это не только лед, а еще и красота, тепло и жажда выживания на ветру этих хрупких и нежных созданий.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Надежды КОЖЕВНИКОВОЙ