«Городская среда» прошла первый этап голосования

Жители городов Коми высказали больше 95 тысяч предложений, касающихся благоустройства общественных территорий. Первый этап рейтингового голосования по программе «Комфортная городская среда» завершился 9 февраля.

Как сообщает министерство энергетики, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и тарифов Коми, предложения от жителей республики принимались на бумажных бланках, в ходе онлайн-опросов, а также по электронной почте. В городах региона, попадающих под действие этой программы, были установлены 50 пунктов приема предложений, организовано 12 интерактивных интернет-ресурсов. Представители местных администраций проводили встречи с населением, на которых обсуждали перспективы развития общественных пространств и городской среды в целом.

10 февраля на селекторном совещании с главами городов и районов заместитель председателя правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Константин Лазарев поблагодарил муниципалитеты за проделанную работу, особо отметив активность Печоры и Ухты – в этих городах количество предложений превышает 30 процентов от общей численности их населения. То есть неравнодушным к благоустройству своего города оказался каждый третий.

Если же судить не в процентном соотношении, а по конкретному количеству предложений, то в лидерах Сыктывкар – жители Коми высказали 29 124 предложения.

По предварительной информации пресс-службы столичной администрации, лидерами голосования в благоустройстве общественных территорий стали Стефановская площадь, улица Кирова в районе парка, парк «Строитель», улица Красноборская в Верхней Максаковке и площадка перед центральным бассейном.

До 16 февраля будут опубликованы списки территорий, получивших наибольшую поддержку жителей разных городов. Затем до 1 марта на общественные обсуждения будут вынесены дизайн-проекты по каждой территории. Жители городов смогут оценить предложенные варианты благоустройства и высказать свои пожелания. А какие именно территории будут благоустроены, граждане определят сами в единый день голосования 18 марта.

Анна АЯНОВА

Идея формирования комфортной городской среды с учетом мнения и пожеланий жителей инициирована президентом Владимиром Путиным. В 2017 году пилотный проект, реализованный по всей России, дал хороший результат и получил поддержку общественности. В связи с этим принято решение продолжить реализацию программы до 2022 года.