«Городская среда» прошла первый этап голосования

12.02.2018   Общество   Комментариев нет

Жители городов Коми высказали больше 95 тысяч предложений, касающихся благоустройства общественных территорий. Первый этап рейтингового голосования по программе «Комфортная городская среда» завершился 9 февраля.

Как сообщает министерство энергетики, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и тарифов Коми, предложения от жителей республики принимались на бумажных бланках, в ходе онлайн-опросов, а также по электронной почте. В городах региона, попадающих под действие этой программы, были установлены 50 пунктов приема предложений, организовано 12 интерактивных интернет-ресурсов. Представители местных администраций проводили встречи с населением, на которых обсуждали перспективы развития общественных пространств и городской среды в целом.

10 февраля на селекторном совещании с главами городов и районов заместитель председателя правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Константин Лазарев поблагодарил муниципалитеты за проделанную работу, особо отметив активность Печоры и Ухты – в этих городах количество предложений превышает 30 процентов от общей численности их населения. То есть неравнодушным к благоустройству своего города оказался каждый третий.

Если же судить не в процентном соотношении, а по конкретному количеству предложений, то в лидерах Сыктывкар – жители Коми высказали 29 124 предложения.

По предварительной информации пресс-службы столичной администрации, лидерами голосования в благоустройстве общественных территорий стали Стефановская площадь, улица Кирова в районе парка, парк «Строитель», улица Красноборская в Верхней Максаковке и площадка перед центральным бассейном.

До 16 февраля будут опубликованы списки территорий, получивших наибольшую поддержку жителей разных городов. Затем до 1 марта на общественные обсуждения будут вынесены дизайн-проекты по каждой территории. Жители городов смогут оценить предложенные варианты благоустройства и высказать свои пожелания. А какие именно территории будут благоустроены, граждане определят сами в единый день голосования 18 марта.

Анна АЯНОВА

Идея формирования комфортной городской среды с учетом мнения и пожеланий жителей инициирована президентом Владимиром Путиным. В 2017 году пилотный проект, реализованный по всей России, дал хороший результат и получил поддержку общественности. В связи с этим принято решение продолжить реализацию программы до 2022 года.

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