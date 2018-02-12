Материнский капитал – на услуги детсада

С 1 января 2018 года можно оплачивать услуги детского сада материнским капиталом. Ранее направить средства на присмотр и уход за дошкольниками можно было только через три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдан материнский капитал.

С января можно оплачивать уход и присмотр за любым ребенком в семье или за всеми одновременно, а не только за тем, после рождения которого был выдан сертификат. То есть несмотря на то, что эта форма использования средств материнского капитала появилась только в этом году, дата рождения ребенка не имеет значения.

Также не имеет значения, государственный это или частный детский сад: разрешается оплачивать содержание ребенка материнским капиталом как в государственных, так и в частных детских садах (яслях). С начала года этим правом воспользовались 87 семей Коми.

Для того чтобы использовать средства капитала на эти цели, нужно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России или МФЦ «Мои документы» и представить договор между образовательной организацией и владельцем сертификата.

Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы. Заявление также можно подать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг.

Галина ГАЕВА