В Коми проходит неделя студенческих отрядов

12 февраля стартовала неделя студенческих отрядов. Она продлится до 18 февраля. Главные события пройдут в Сыктывкаре и Ухте.

На протяжении семи дней студенты будут принимать участие в различных мероприятиях, а 17 февраля отпразднуют самое значимое событие для движения – День российский студенческих отрядов, утвержденный президентом Владимиром Путиным три года назад.

В программу недели включены различные мероприятия: ярмарка вакансий, день донора, творческий фестиваль, «Мисс и мистер штаба», образовательные мастер-классы, веселые старты, отчетный концерт отрядов «Северного десанта», интеллектуальные игры, круглый стол с ветеранами движения.

Организаторами недели являются региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», Сыктывкарский государственный университет, Ухтинский государственный технический университет.

Российские студенческие отряды являются самой крупной молодежной организацией в Российской Федерации. В течение года бойцы занимаются добровольческой деятельностью, а летом выезжают на целину для работы на объектах.

Напомним, День российских студенческих отрядов своим указом утвердил в феврале 2015 года президент страны Владимир Путин.

Роман СЕМЕНОВ