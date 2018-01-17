Знатоки открыли сезон

В Коми прошла первая игра десятого чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Десятый, юбилейный чемпионат Республики Коми по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» стартовал в минувшее воскресенье. В Сыктывкаре знатоки собрались в читальном зале Национальной библиотеки Коми. В интеллектуальной борьбе сошлись двадцать сыктывкарских команд – это порядка ста двадцати человек.

Перед началом игры сыктывкарских знатоков поприветствовала академик телезрителей, обладательница «Бриллиантовой совы» Жанна Полянская. Она немного рассказала о себе, о встречах с известными знатоками, а также поделилась опытом составления вопросов.

– Свой первый вопрос на телеигру я придумала и отправила еще в 1995 году, – рассказала она. – И только спустя семь лет он прозвучал в эфире. Вопрос касался медали святой Анны – она оказалась у мужа в домашней коллекции. Во время передачи помощник ведущего вынес четыре медали, учрежденные императором Александром II в 1856 году в память о войне с турками. Вопрос был в том, кого награждали одной из медалей, которая крепилась на ленте ордена Святой Анны. Федор Двинятин ответил, что награждали вдов погибших на войне, а на самом деле – «спонсоров» — тех, кто жертвовал деньги на помощь русской армии.

После этого вопросы Жанны Полянской прозвучали еще в шести играх, и только один раз знатоки смогли дать правильный ответ. Например, сложным был вопрос «Зачем хозяйки на латышских свадьбах исполняют танец с прикрепленными к поясу кухонными принадлежностями?». Знатоки решили, что смысл танца в том, чтобы невеста угадала, какая хозяйка какое блюдо приготовила. Оказалось, что танец с поварешками исполнялся в конце свадьбы, что означало: угощение закончилось, пора расходиться по домам.

В финале сезона 2005 года за шесть побед Жанне Полянской вручили «Бриллиантовую сову» и присудили титул академика телезрителей.

– Красивый вопрос – это прежде всего результат вдохновения, – поделилась она и добавила, что вдохновение рождается после похода в библиотеку.

Академик рассказала, в каких «спартанских» условиях проходят съемки передачи. Оказывается, участники игры перед эфиром переодеваются в обычных строительных вагончиках.

– Придумать вопрос, сидя дома на диване, – это одно, а найти за одну минуту правильный ответ – это совсем другое дело, – отметила Жанна Полянская и пожелала удачи участникам нынешней игры.

Перед началом игры прозвучало пять разминочных вопросов от академика телезрителей. В свое время телезнатоки не смогли на них ответить, а вот сыктывкарские знатоки нашли ответы на все пять.

Сама игра проходила в три тура, в каждом из которых прозвучало по дюжине вопросов. Были среди них и простые, и такие, на которые не смогла ответить ни одна команда.

– Я считаю, что команды проявили себя достойно, – рассказал «Республике» после игры руководитель Лиги интеллектуальных игр в Коми Алексей Рогачев. – Все-таки это был первый тур, и для многих он стал дебютным после большого перерыва. Более того, на игре присутствовали несколько команд-дебютантов. Вопросы были разной сложности, и поэтому можно было ожидать, что на какие-то ответит большинство, а на какие-то – единицы. Такие вопросы называются разводящими. Так и произошло. Показательно, что на игре победила команда-новичок «Тигры разума». В команде, которая пришла из квизов, играли уже опытные игроки, но формат спортивного ЧГК был для нее в новинку.

По словам Алексея Рогачева, игры будут проходить ежемесячно. Сейчас нужно готовиться к февральской встрече.

– По правилам чемпионата худший тур не учитывается, поэтому любые команды могут вступить в борьбу со второго тура без вреда для итогового результата, – отметил Алексей Рогачев. – Если судить по прошлому году, то в этом можно ожидать, что в чемпионате в течение года будет участвовать порядка ста двадцати команд.

Помимо Сыктывкара играют Усинск, Воркута, Ухта, Микунь, Печора, Вуктыл и Усть-Кулом. Чемпионат состоит из семи отборочных туров (первого этапа) и финальной игры. Каждый отборочный тур – из 36 вопросов «Что? Где? Когда?».

Артур АРТЕЕВ

Фото Национальной библиотеки Коми