Итоги первого республиканского конкурса «Читающая мама – читающая страна» были подведены в минувшее воскресенье в Сыктывкаре. Конкурс проводился в конце прошлого года в целях возрождения традиций материнского чтения, повышения статуса семейного чтения и укрепления института семьи.

Всего на конкурс поступило 299 видеороликов, просмотрев которые жюри определило победителей по четырем номинациям: «Читает мама», «Читаем вместе с мамой», «Читающая семья» и «Чтение произведений на коми языке» (24 работы прозвучали на коми языке). Работы были присланы со всех уголков нашей республики, а одна даже из Калужской области. Больше всего видеороликов прислали жители Ухты и Ухтинского городского округа. Среди сельских районов лидирует Княжпогостский – 19 участников.

Как оказалось, современные мамы читают детям в основном русские народные сказки, а также произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Виктора Драгунского, Сергея Михалкова, Валентины Осеевой, Николая Носова, Александра Пушкина и басни Ивана Крылова.

Многие выбрали для чтения книги местных авторов. Это «Привет из Ботландии» недавно покинувшей нас Татьяны Кирпиченко, стихотворения Нины Обрезковой и Евгения Козлова, рассказы Елены Габовой, азбука Николая Щукина. Пользуются популярностью и коми народные сказки.

Из современных авторов мамы выбирают книги Ольги Гражданцевой, Артура Гиваргизова, Натальи Мигуновой. Некоторые мамы сделали неординарный выбор. Например, сюжет об Адаме и Еве из Ветхого завета, стихотворение Федора Достоевского «Божий дар», «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. А самым популярным у читающих мам стало стихотворение Корнея Чуковского «Телефон».

В республике подобный конкурс проводится впервые, а его пилотной площадкой в 2013 году выступил Камчатский край. За это время к конкурсу присоединились Курская область, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новгородская область, Якутия. Идея проекта появилась после изучения опыта китайских педагогов в Шанхае. Во всех школах этого города есть клубы читающих мам, проводятся занятия по психологии и педагогике детского чтения. Каждую пятницу в школах Шанхая мамы читают вслух специально отобранные произведения из детской классики или современной детской литературы, а дети определяют лучшую маму месяца.

В Коми организаторами конкурса выступили Коми республиканский институт развития образования совместно с Коми региональным представительством Ассоциации школьных библиотекарей русского мира.

Артур АРТЕЕВ

Фото Национальной библиотеки Коми