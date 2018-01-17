Чего не хватает городам и районам

Запущенная в прошлом году федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» набирает обороты. Начиная с этого года вводится прямое рейтинговое голосование за проекты благоустройства в населенных пунктах, и реализовываться в первую очередь будут те из них, что набрали наибольшее количество голосов жителей. Чего, на ваш взгляд, не хватает населенным пунктам Республики Коми в плане развития городской среды?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– В плане развития городской среды в нашем городе не хватает самой малости – финансирования. Есть, кто будет разрабатывать, делать, контролировать, и если бы нам наши налоги еще побольше оставляли в бюджете, то был бы давно уже город-сад с современной инфраструктурой.

Юлия Данилова, депутат совета Койгородского района:

– Думаю, проблемы сельчан в регионе особо не отличаются друг от друга. В Койгородке, к примеру, к проблеме номер один за последнюю пятилетку можно смело отнести отсутствие центрального водоснабжения. Все-таки вода – самый главный жизненный источник. Многие жители пытаются самостоятельно решить проблему с отсутствием живительной влаги, оборудуя скважины, но зачастую из-за состава грунта вода оказывается непригодной для питья. Необходимо развивать водопроводную сеть. К проблеме номер два, считаю, следует отнести состояние дорожного полотна дворовых территорий, центральных дорог. Особенно она остра в межсезонье, когда во двор не то что техника заехать не может, но и пройти невозможно. Ну и, конечно же, освещение. Хотя в последнее время этот вопрос удается решать благодаря ТОСам, проекту «Народный бюджет», однако же некоторые проулки остаются без освещения.

Михаил Ковалев, главный лесничий Корткеросского лесничества:

– В первую очередь для развития городской среды в наших населенных пунктах необходимо строительство тротуаров, а также разбор старых нежилых и аварийных, непригодных для использования зданий и хозяйственных построек.

Дмитрий Кирушев, глава сельского поселения Руч Усть-Куломского района:

– В нашем поселении Дом культуры находится в здании церкви на первом этаже. На втором этаже проходят церковные службы. Я думаю, что это не очень правильно.

Александр Лютоев, зам главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– В благоустройство села Айкино, где проживаю, средств вкладывается крайне мало. В 2017 году в этом направлении в рамках «Народного бюджета» были выполнены работы лишь по частичному ремонту (асфальтированию) площади перед торговым центром.

В райцентре на большей части улиц дорожное покрытие разбито, пора проводить ремонт тротуаров вдоль улицы Центральной, завершить работы по благоустройству парковой зоны села, требуют внимания большинство дворовых территорий многоквартирных домов. Работы – непочатый край, и то, что предлагается в рамках федеральных и республиканских программ, это капля в море. Такими темпами населенный пункт не благоустроить никогда.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– На уровне администрации рассматривается вопрос о благоустройстве территории памятника «Клятва». Памятник павшим в Великой Отечественной войне землякам находится в центре города, является часто посещаемым памятным местом и местом проведения городских митингов, шествий, местом возложения цветов. Очень надеемся, что планы по благоустройству памятника «Клятва» осуществятся в 2018 году.

Василий Сметанин, индивидуальный предприниматель, Усть-Куломский район:

– В Усть-Куломе нет четкого плана по застройке и приведению районного центра в нормальное состояние. Много заброшенных домов, в самом центре села строятся дровяники и курятники, бесконечные заборы. Не хватает парка, тротуаров, люди передвигаются по проезжей части. Стадион для летних видов спорта в полном запустении. В летнее время плохо ведется работа по борьбе с борщевиком. В общем, проблем в этой сфере много.

Ирина Егорова, библиотекарь кадетской школы Сосногорска:

– На мой взгляд, муниципалитету не хватает настоящего управленца-хозяйственника. Каждый метр вверенной ему территории должен быть за кем-то закреплен. Только тогда будет порядок и благоустроенность. А пока на имеющихся, например, бесхозных детских площадках граждане мусорят и ломают построенные плоскостные сооружения, и не с кого спросить (на балансе города или поселка они не числятся), а значит, нет и порядка.

Торговые сети тоже не хотят благоустраивать и содержать на должном уровне территорию вокруг арендованных помещений и приводят ее в порядок от случая к случаю. А ведь театр начинается с вешалки. Где надзор общественных советов? В наши полномочия это не входит. Значит, надо внести.

Мария Пономаревская, директор средней школы села Чухлэм Сысольского района:

– Для благоустройства нашего населенного пункта необходимы: летняя площадка с асфальтовым покрытием для проведения праздников в центре с ДК; тренажерные и детские игровые площадки по деревням (их пять); освещение дорог между деревнями, в связи с тем, что детский сад и школа находятся в центре, и добираться из деревень очень темно, да еще и волки гуляют. Возле школы имеется спортивная площадка неукомплектованная, нам бы хотелось ее дооборудовать.

Алексей Михайлов, юрисконсульт, Емва Княжпогостского района:

– Не хватает прежде всего комплексного и рационального подхода со стороны исполнителей программы. Формальность подхода к составлению программы, из рук вон выходящее отношение к ее реализации и просто халатность чиновников превращают хорошее мероприятие в пустую трату бюджетных средств.

Светлана Шалабудова, ведущий специалист администрации Ижемского района:

– В нашем населенном пункте в плане развития городской среды не хватает освещения, мусорных баков по селу и контейнеров для мусора возле многоквартирных домов и в частных секторах, скамеек, лавочек, широких тротуаров, новых ограждений, спортивных и детских площадок. В общем, всего не хватает.

Павел Дуркин, пенсионер МВД, Усть-Цилемский район:

– В Усть-Цильме необходимы детские площадки и их обустройство тренажерами с учетом мер безопасности. Требуют нормального благоустройства места расположения памятников, мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто», братской могилы. Отдельные участки, где расположены памятники Ленину, Батманову, слишком большие по территории. Уместно сократить их и обустроить под те же детские площадки или просто места отдыха детей и лиц пожилого возраста.

Надежда Беляева председатель Прилузского райсовета ветеранов:

– Не хватает спортивного зала, имеющиеся постоянно заняты. В выходные некуда пойти с детьми, работает только библиотека в субботу. Летом на оборудованный пляж надо ехать восемь километров. Мало детских площадок, качелей-каруселей нет. У райцентра неряшливый вид, так как не своевременно очищают контейнеры, мусор разносится.

Ирина Любименко, директор Дома культуры поселка Птицефабрика МБУК «Сыктывдинская централизованная клубная система»:

– Живу я в Сыктывкаре, во всем известном микрорайоне Орбита. Улица Петрозаводская от Бакинского бульвара до Народного рынка, вернее, ее пешеходная зона, не ремонтировалась, такое впечатление, со времени начала застройки района. В темное время суток эта часть никак не освещается, темно особенно осенью, когда еще нет снега, хоть глаз выколи. Можно было бы сделать красивую пешеходную зону с фонарными столбами в стиле петербургских парковых фонарей и коваными скамейками. И освещение хорошее, и прогуляться вечером было бы приятно. Появилась бы в городе фонарная аллея, которая могла бы стать новой достопримечательностью города, еще одним местом для отдыха горожан и туристов.

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