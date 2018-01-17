ЦИК готов к проверке подписных листов

В ЦИК России состоялась презентация помещения, в котором будет проходить прием подписных листов от кандидатов в президенты страны, процедура случайной выборки и проверка представленных подписных листов. Отдельно оборудовано помещение для хранения подписных листов, отобранных для проверки.

Кандидаты, выдвинутые от политических партий (за исключением парламентских партий) или путем самовыдвижения, должны представить в ЦИК России подписные листы с подписями избирателей не позднее 18.00 по московскому времени 31 января 2018 года.

При приеме подписных листов ведется подсчет общего числа подписей, количества папок с подписями, оформляются соответствующие документы. Затем производится процедура случайной выборки, в ходе которой для первоначальной проверки отбираются 60 тысяч подписей. Выборка является одинаковой для всех кандидатов в президенты России – как для самовыдвиженцев, так и для кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Все указанные действия проводятся в помещении, где оборудованы рабочие места для проверяющих специалистов. В помещении установлены компьютеры с необходимым программным обеспечением для случайной выборки подписей и специальное оборудование для их проверки. Специалисты будут использовать в работе увеличители, лупы и оборудование, при помощи которого увеличенное изображение подписных листов демонстрируется присутствующим при проверке доверенным лицам или уполномоченным представителям кандидатов.

Проверка проводится в течение десяти дней со дня представления подписей кандидатом. В ходе проверки определяется количество действительных и недействительных подписей, а также устанавливается, достаточно ли подписей для кандидата на должность президента Российской Федерации. Суммарное количество недостоверных и (или) недействительных подписей не должно превышать пять процентов от общего количества проверенных подписей.

Лина ПЕРОВА