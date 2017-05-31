Жителям Коми расскажут об угрозе потребления табака

Ежегодно 31 мая во всем мире отмечается День без табака. В этот день проводятся профилактические мероприятия с целью привлечения внимания к дополнительным рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывающие проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления сигарет. Тема Всемирного дня без табака в этом году – «Табак – угроза для развития».

Республиканский центр медицинской профилактики в течение ближайшей недели будет вести работу по профилактике табакокурения и потребления электронных сигарет. На базе образовательных учреждений Сыктывкара состоятся интерактивные семинары на тему «Профилактика табакокурения и потребления электронных сигарет», сообщает пресс-служба минздрава Коми.

1 и 2 июня на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера будет организована работа пункта здоровья. Здесь все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти тест на определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью специального оборудования, определить степень никотиновой зависимости и уровня мотивации на отказ от потребления табака, а также записаться на бесплатную консультацию к специалисту по отказу от табакокурения. Эта открытая площадка будет работать в фойе 1 этажа по адресу в Сыктывкаре: улица Куратова, дом 66.

Подобные акции пройдут во всех поликлинических учреждениях Республики Коми. О конкретных мероприятиях можно уточнить в регистратуре или администрации медицинской организации.

Игорь ПЕТРОВ