Льгота для бизнеса

На июньскую сессию Госсовета Коми планируется вынести вопрос о льготных тарифах на тепло, водоснабжение и водоотведение для предприятий и организаций. О том, стоит ли выделять немалые средства на помощь этим потребителям услуг или же можно найти другие методы сделать коммуналку не такой затратной, депутаты поспорили на заседании президиума регионального парламента.

Как рассказал заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Павел Секретарев, суть вопроса – в продолжении применения практики льгот для организаций и предприятий, которые работают на территориях, где себестоимость производства тепла, водоснабжения и водоотведения так высока, что, если платить коммуналку по полной, дело может закончиться банкротством.

– Несмотря на то, что в настоящее время республиканский бюджет сильно ограничен в средствах, было изыскано порядка 80 миллионов рублей, которые планируется направить на возмещение затрат таким потребителям коммунальных услуг, – пояснил Павел Секретарев. – Но мнения по этому поводу разделяются, потому что в соответствии с законом региональные органы власти не обязаны обеспечивать такую поддержку.

В апреле в первом чтении парламентарии уже приняли законопроект о компенсации части стоимости коммунальных услуг для бюджетных и коммерческих предприятий и организаций. Сейчас еще предлагается ввести для них со второго полугодия льготные тарифы в случае роста этих тарифов более чем на 25 процентов.

Что касается населения региона, то для него льготный тариф уже установлен на весь 2017 год: под возмещение затрат попадают в основном сельские жители, которые иногда оплачивают тепло по расценкам куда ниже, чем его себестоимость.

Заместитель председателя правительства – руководитель минстроя региона Константин Лазарев сообщил, что в целом на меры по так называемому сдерживанию тарифов в республиканском бюджете заложено порядка 1,2 миллиарда рублей, половина из них уже перечислена по назначению. Но проблема эта острая и может иметь негативные социальные последствия, так что решили выкроить еще 80 миллионов рублей для предприятий и организаций.

Впрочем, часть парламентариев с такой политикой «сдерживания» не согласилась. С одной стороны, если предприятия будут платить за коммуналку больше, это может вызвать повышение цен на их товары и услуги и ударит в конечном итоге по населению. С другой, некоторые коммерческие структуры зарабатывают так хорошо, что с них, по выражению депутата Сергея Артеева, «и по полной грех не взять». В результате депутаты пришли к мысли, что бюджетные средства лучше тратить на повышение энергоэффективности, то есть делать так, чтобы производство того же тепла обходилось дешевле, тогда и надобности в обуздании высоких тарифов не будет.

Однако энергоэффективность требует колоссальных вложений, и отдача от нее будет не сразу, а бизнес от высокой коммуналки может обанкротиться очень быстро. Поэтому большая часть участников заседания сочла, что законопроект нужен, иначе может выйти так, что со второго полугодия льготные тарифы для предприятий и организаций вообще действовать не будут. А попутно муниципалитетам по мере возможности надо внедрять энерго-сберегающие проекты, взяв, например, за образец Сыктывдинский район.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Госсовета Коми