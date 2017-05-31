Регион готов к пожароопасному сезону

В Коми предприняты первоочередные меры по охране лесов в пожароопасный сезон 2017 года. Об этом заявил глава республики Сергей Гапликов по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе Николае Цуканове. На совещании обсуждались вопросы, связанные с усилением мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в текущий пожароопасный сезон, сообщила пресс-служба руководителя региона.

В соответствии с постановлением правительства Коми на территории республики пожароопасный сезон наступил 28 апреля. По результатам проверки, проведенной Рослесхозом, республика признана готовой к пожароопасному сезону.

Сформирован и своевременно утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Общая группировка сил и средств составляет: силы пожаротушения – 1775 человек, техника – 1143 единицы. С целью обеспечения обмена информацией и оказания помощи при ликвидации лесных пожаров на приграничных территориях со всеми субъектами заключены соглашения.

Запланирована и ведется работа по созданию противопожарных барьеров в лесах республики. Всего запланировано провести работы в объеме более 2500 км (устройство и уход за минерализованными полосами), в том числе более 25 км вдоль населенных пунктов, подверженных лесным пожарам. Кроме того, в лесах ведутся осмотры наличия средств пожаротушения лиц, осуществляющих использование лесов, устанавливаются аншлаги, публикуются информационные материалы в СМИ, проводятся уроки и лекции в школах, привлекаются школьные лесничества.

Силы Коми лесопожарного центра готовы к выполнению работ. Структура центра включает в себя восемь авиаотделений, пять пожарно-химических станций 3 типа, один мехотряд, один авиа-отряд. Общая группировка специализированных сил пожаротушения составляет 145 человек, в том числе парашютисты-пожарные – 53 человека, десантники-пожарные – 22 человека, работники наземных сил пожаротушения – 70 человек. Проведены воздушные тренировки парашютистов-пожарных, осуществлена подготовка летчиков-наблюдателей.

В случае необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил в количестве 1519 человек, из них 323 – арендаторы лесных участков, местное население и добровольная пожарная охрана – 1037 человек, пожарная охрана республики – 159 человек. Привлечение юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться в рамках государственного контракта. Будут заключаться договоры гражданско-правового характера.

Для обеспечения лесоавиационных работ планируется привлечение двух самолетов Ан-2, пяти легкомоторных самолетов, до пяти вертолетов Ми-8. Со всеми авиакомпаниями заключены соответствующие договоры. Вся авиационная техника сосредоточена в местах базирования и готова к незамедлительному применению.

Заключен договор на предоставление комплекса услуг по эксплуатации системы видеонаблюдения. Общая площадь покрытия видеокамер составляет порядка 7,5 млн. га, или 20 процентов от общей площади государственного лесного фонда (36,3 млн. га). Основная задача камер видеонаблюдения – защита населенных пунктов.

На территории республики числится 200 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Паспорта готовности разработаны и утверждены в установленном порядке по каждому населенному пункту.

Роман СЕМЕНОВ