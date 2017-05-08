Уважаемые жители Республики Коми!

От имени Государственного Совета Республики Коми и от себя лично поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 мая – день, когда жители не только нашей страны, но и граждане многих других государств отдают дань солдатам, ценой своей жизни спасшим мир от нацизма, вспоминают тех, кто не вернулся домой с полей сражений.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа, чтить память погибших и обеспечить достойную жизнь ветеранам.

День Великой Победы – это праздник народной славы и доблести. Мы благодарим тех, кто в суровые военные годы защищал Родину на полях сражений, тех, кто, не жалея сил, трудился в тылу. Низкий поклон победителям!

От всей души желаю ветеранам доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни! А всем жителям Республики Коми – мира, благополучия, созидательного труда на благородной республики!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми