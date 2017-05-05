Глава Коми поручил разработать механизмы расселения аварийного жилья

Такую задачу правительству республики Сергей Гапликов поставил по итогам совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое провел в Москве президент России Владимир Путин.

На совещании обсуждались вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимой оценки качества услуг в социальной сфере и расселения граждан из аварийного жилья.

Президент напомнил, что срок действия программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда завершится 1 сентября 2017 года. К этому времени субъекты Федерации должны успеть расселить в общей сложности 11,15 миллиона квадратных метров, на которых проживает 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года плановые показатели выполнены на 73 процента.

Владимир Путин также отметил необходимость продолжить работу по ликвидации аварийного жилфонда и поручил правительству страны совместно с регионами разработать «постоянно действующие механизмы» расселения аварийного жилого фонда.

Сергей Гапликов, который принял участие в заседании Госсовета, отметил актуальность продолжения программы переселения граждан из аварийного фонда.

– Для Республики Коми аварийное жилье – проблема с огромной историей. В регионе много деревянных бараков, домов, которые были построены в послевоенные годы и время активного освоения Севера, многие из них пришли в негодное для проживания состояние. Конечно, решить эту проблему за короткое время, учитывая объемы и территориальную спе-цифику нашего края, невозможно. Но программа переселения граждан из аварийного жилья и работа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства действительно помогли реально снизить количество такого жилья. Коми готова принять активное участие в разработке соответствующих механизмов, чтобы решить этот вопрос, – отметил Сергей Гапликов.

Руководитель региона также подчеркнул, что минстрой республики реагирует на все сигналы, поступающие от правоохранительных и надзорных органов, граждан и общественных организаций по нарушениям и недочетам, допущенным в ходе строительства жилья. Подавляющая их часть допущена в ходе реализации ранних этапов федеральной программы. В настоящее время все квартиры передаются собственникам только после подтверждения ими надлежащего качества.

Роман СЕМЕНОВ