В приоритете усть-куломское направление

В преддверии ремонтного сезона активисты Общественной палаты Коми пригласили к себе представителей ведущих дорожно-строительных компаний региона и минстроя, чтобы узнать, какие дороги в этом году попали в программу ремонта.

Больше всего жалоб в палату и республиканский штаб Общероссийского народного фронта поступает от жителей Усть-Куломского района. Граждане указывают на не менее десяти участков трассы, где необходим капитальный ремонт. Поэтому именно это направление, как заверил представитель минстроя Михаил Доронин, станет главным в предстоящей ремонтной кампании. На трассе Сыктывкар – Усть-Кулом будет отремонтировано свыше 32 километров дороги – как капитально, так и картами.

В план текущего года также вошли капремонт участка с 22-го по 30-й километр усть-куломской трассы, участок в районе Корткероса, шесть километров корткеросской дороги на подъезде к поселку Усть-Лэкчим, с 193-го по 207-й километр трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск, в Прилузском районе 17-18-й километр участка Летка – Прокопьевка, дорога в селе Усть-Цильма, в Койгородском районе отрезок пути на границе с Сысольским районом.

На все работы нынче выделяется 1,3 миллиарда рублей. Притом что требуется как минимум пять миллиардов. Поэтому, как констатировали присутствовавшие на встрече дорожники, из года в год бюджетные средства распределяются в первую очередь среди самых «убитых» и самых востребованных дорог, а остальные участки ждут своей очереди годами.

Лина ПЕРОВА