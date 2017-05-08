Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с главным праздником нашего народа – с Днем Победы!

9 Мая – одновременно светлый, радостный праздник, но при этом пронизанный болью и горечью потерь. Дорогой ценой нам досталось гордое звание страны-победителя в Великой Отечественной войне. Миллионами жизней заплатили мы за Победу. В каждом доме, семье есть история о родном человеке, павшем на полях сражений или замученном в концлагерях, скончавшемся от ран в послевоенное время. Сегодня, вспоминая эти глубоко личные истории, мы низко кланяемся всем, кто воевал на передовой или, не жалея себя, ковал победу в тылу, всем, кто подарил нам этот счастливый день – День Великой Победы.

Дорогие наши ветераны, мы в вечном неоплатном долгу перед вами и сделаем все для того, чтобы вы были спокойны за будущее своей страны, своих внуков и правнуков. Оставайтесь с нами как можно дольше, делитесь опытом, помогайте советами, учите подрастающее поколение беззаветной любви к Родине.

Крепкого здоровья вам, бодрости духа, счастливых лет жизни, любви, внимания и заботы близких и родных.

С праздником, друзья! С Днем Победы! Пусть небо над нашей Отчизной всегда будет мирным и чистым!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми