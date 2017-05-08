Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с главным праздником нашего народа – с Днем Победы!
9 Мая – одновременно светлый, радостный праздник, но при этом пронизанный болью и горечью потерь. Дорогой ценой нам досталось гордое звание страны-победителя в Великой Отечественной войне. Миллионами жизней заплатили мы за Победу. В каждом доме, семье есть история о родном человеке, павшем на полях сражений или замученном в концлагерях, скончавшемся от ран в послевоенное время. Сегодня, вспоминая эти глубоко личные истории, мы низко кланяемся всем, кто воевал на передовой или, не жалея себя, ковал победу в тылу, всем, кто подарил нам этот счастливый день – День Великой Победы.
Дорогие наши ветераны, мы в вечном неоплатном долгу перед вами и сделаем все для того, чтобы вы были спокойны за будущее своей страны, своих внуков и правнуков. Оставайтесь с нами как можно дольше, делитесь опытом, помогайте советами, учите подрастающее поколение беззаветной любви к Родине.
Крепкого здоровья вам, бодрости духа, счастливых лет жизни, любви, внимания и заботы близких и родных.
С праздником, друзья! С Днем Победы! Пусть небо над нашей Отчизной всегда будет мирным и чистым!
Сергей Гапликов, Глава Республики Коми
Благодарю, от лица продвинутого слоя населения, способного читать поздравления в интернете. Но хотелось бы,чтобы подобные поздравления были доступны каждому пожилому пенсионеру ,тем кому за 80. Списки в пенсионном отделении есть. Но что толку! Как быть тем,кто света не видит и находится за 4 стенами? Например: г. Печора, Советская 12 кв2 Логинова,как зовут не знаю,ей за 80 лет. Нет должного ухода,не вызывают скорую,не моют, не водят гулять,вонь от квартиры, нет телевизора, телефона…есть сын !!! И три железные двери- не зайти никому,не выйти. Жизнь не лучше,чем в военные годы. Одиночная камера. Стучит по батареям,в двери ветеранка Логинова, просит о помощи. Равнодушие! У нее есть сын и этим все сказано,который приезжает один раз в день,привозит пищу в сухомятку.. Женщина всю жизнь проработала в 8 ржд больнице. Но не навестить ее,не проведать