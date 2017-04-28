В Коми выбрали лучшего воспитателя года

В пятницу в Сыктывкаре наградили финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017». Ленту победителя конкурса получила учитель-дефектолог воркутинского детского сада №24 компенсирующего вида «Ромашка» Марина Евдокимова. В минувшую пятницу ее и других финалистов конкурса поздравил глава Коми Сергей Гапликов. Торжественное награждение педагогов прошло в концертном зале Гимназии искусств при главе республики имени Юрия Спиридонова.

– То, что вы делаете, – это не только профессия, но и большое искусство, – обратился к участникам конкурса Сергей Гапликов. – Люди вашей профессии посвящают себя делу служения маленьким детям, тем, кто только еще собирается идти в школу. Так вы воспитываете будущее нашей страны. Спасибо за ваш труд.

Марина Евдокимова в 1994 году окончила в Сыктывкаре музыкальное отделение педучилища №2. Пять лет работала музыкальным руководителем в детском саду. В 2001 году окончила институт коррекционной педагогики и психологии Международного университета семьи и ребенка имени Рауля Валленберга, факультет специальной психологии. С тех пор работает в детском саду компенсирующего вида учителем-дефектологом. Увлечена проектной деятельностью, вместе с коллегами реализовала два проекта с детьми подготовительной группы. Помимо профессиональной деятельности активно участвует в культурной жизни города. Уже семь лет поет в ансамбле коми народной песни «Югыд войяс», приобщает к фольклору семью, друзей и воспитанников детсада.

– В качестве домашнего хобби у меня вязание спицами и крючком, – рассказала Марина Евдокимова. – Когда есть свободная минутка, люблю устроиться с вязанием у телевизора и смотреть русские фильмы. Работая в детском саду компенсирующего вида, нужно иметь много терпения и творческих сил.

В этом году в финал конкурса вышли четырнадцать педагогов из городов и сел республики – от Воркуты до Объячево.

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017» проходит в Коми в седьмой раз. Он направлен на демонстрацию лучших профессиональных качеств педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Конкурс проводился в заочном, а затем в очном этапах. В Сыктывкаре конкурсантки в детских садах провели мастер-классы, педагогические мероприятия с детьми дошкольного возраста, а последним туром стал «Профессиональный диалог».

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА