Слет молодых политиков

27 апреля, в День российского парламентаризма, Госсовет Коми стал рабочей площадкой для палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В Сыктывкар приехали более 60 депутатов заксобраний субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований в возрасте от 18 до 35 лет.

Палата молодых законодателей является постоянно действующим консультативным органом при верхней палате российского парламента. Ее основная задача – продвижение инициатив в области молодежной политики. Например, на нынешнем слете парламентарии поддержали проект обращения к правительству страны в защиту молодых семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, у которых банки перестали принимать заявления о реструктуризации ипотечных кредитов. Автор этого предложения – председатель комитета Архангельского областного собрания по молодежной политике и спорту Екатерина Поздеева. А эксперт палаты Владимир Епифанов поделился с коллегами опытом организации общественной приемной молодых законодателей Челябинской области.

Однако, как отметил один из кураторов палаты, сенатор от Коми Дмитрий Шатохин, нынешний состав поднимает не только проблемы молодежи. В частности, среди инициатив, прозвучавших на пленарном выездном заседании в Сыктывкаре, и совершенствование процедуры госзакупок, и свод поправок в законодательство о мерах социальной защиты инвалидов, и предложения о контроле за микрофинансовыми организациями.

Кроме того, пленарное выездное заседание палаты молодых законодателей подвело итоги работы двух круглых столов, которые состоялись в первой половине дня. Первый был посвящен инициативному бюджетированию и деятельности общественных институтов местного самоуправления. Иными словами, речь шла о «народном бюджете», когда сами жители вносят свои предложения и каждый может повлиять на то, как будут расходоваться налоги, которые он заплатил в бюджет.

По мнению участников обсуждения, несомненным достоинством инициативного бюджетирования является эффективность вложения средств, ведь зачастую жители не только определяют, что и где нужно сделать, но и сами активно в этом участвуют. К тому же люди учатся проявлять активность, договариваться и бережно относиться к созданному своими руками.

– Через эту процедуру любой желающий может обратиться в администрацию и представительные органы власти и дать наказ – нужно отремонтировать дорогу, построить детскую площадку, благоустроить территорию и так далее. Этот инструмент сейчас активно внедряется по всей стране, в том числе в Коми. У вас в этом большой положительный опыт, поэтому мы приехали посмотреть, как это реализуется, – отметил председатель палаты молодых законодателей, депутат совета Ельца Виктор Конопацкий.

В свою очередь Дмитрий Шатохин считает, что идею инициативного бюджетирования нужно поддержать на уровне России:

– Наша республика ее уже четвертый год реализует за свой счет, при этом мы фактически выполняем федеральную, общегосударственную задачу – подключение жителей к реализации бюджета. Представители Минфина России, которые участвовали в работе круглого стола, заверили, что эта тема интересна и ее продвижение будет поддержано. Нужна федеральная программа поддержки таких народных инициатив.

На втором круглом столе молодые законодатели обсудили перспективы социально ориентированных НКО. Сейчас готовится к принятию разработанный минфином законопроект о государственном заказе, который предполагает привлечение некоммерческих организаций для осуществления услуг в социальной сфере. Об этом прежде всего и шел разговор. Например, председатель Тамбовской областной думы Ирина Тен рассказала, что доля представителей негосударственных поставщиков социальных услуг в этом регионе составляет уже более 16 процентов.

В числе участников выездного заседания была и олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, член социального комитета Совета Федерации Татьяна Лебедева. За этот день она успела встретиться с юными спортсменами, их тренерами и преподавателями, обсудить с ними актуальные проблемы отрасли, побывать в институте физиологии Коми научного центра, где ее познакомили с анаэробными технологиями, которые можно применять при подготовке спорт-сменов. Кроме того, Татьяна Лебедева побывала в музее легенды лыжного спорта Раисы Сметаниной, о чем рассказала с восторгом и большим пиететом.

Насыщенная программа выездного заседания завершилась неформальной встречей, на которой молодые законодатели сверили свои планы на будущее.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми