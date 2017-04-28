Торжества завершатся салютом

«Республика» узнала, что ждет сыктывкарцев в майские праздники

Концерты, спортивные соревнования, демонстрация фильмов о войне, митинги и шествия – это далеко не полный перечень того, что войдет в программу празднования 1 и 9 мая в столице Коми. О мероприятиях этих дней рассказал начальник столичного управления культуры Олег Елфимов.

1 мая в Сыктывкаре состоится торжественное открытие Года добрых дел, которое пройдет на двух площадках. Основное действо развернется на Театральной площади столицы с 11 до 13 часов, под часами возле центрального бассейна будет действовать вторая площадка. Кроме того, в этот день состоится шествие трудовых коллективов, организатором которого выступит Федерация профсоюзов РК. Участники шествия пройдут от гостиницы «Сыктывкар» до Театральной площади.

Наибольшее внимание будет уделено празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 5 мая начнется монтаж и оформление Стефановской площади. По улице Коммунистической – от Октябрьского проспекта до улицы Советской – будут размещены праздничные рекламные баннеры.

4 мая в Коми республиканской филармонии пройдет праздничный концерт для ветеранов. А 5 мая в концертном зале администрации Сыктывкара ветераны войны и труженики тыла смогут посмотреть концерт «Нашу песню победную гряньте».

Праздничные мероприятия 9 мая традиционно начнутся с возложения цветов к памятникам. В девять утра будет установлен почетный караул возле мемориального комплекса «Вечная слава» и памятника воинам-интернационалистам. В микрорайоне Орбита возле памятника Герою Cоцтруда Вячеславу Малышеву состоится митинг, в котором примут участие ученики школы №25. Митинг пройдет и на месте старой пристани, от которой в 1941 году наши земляки уходили на фронт.

В 09.30 возле театра оперы и балета начнется сбор ветеранов и тружеников тыла, которые в сопровождении социальных работников и под руководством военного комиссара Сыктывкара выстроятся по улице Коммунистической и пройдут к мемориальному комплексу «Вечная слава» на торжественное возложение цветов. Колонну возглавит духовой оркестр войсковой части. По маршруту движения колонны ветеранов будет выстроен живой коридор из учащихся городских школ.

В 10 часов начнется возложение цветов. В церемонии примут участие глава Коми, представители городской администрации, ветераны. В 10.30 после окончания церемонии колонна двинется по улице Коммунистической на Стефановскую площадь. В 11 часов на площади начнется торжественный митинг и праздничный парад. Параллельно в 10 часов возле ТРЦ «Парма» соберутся в колонну участники народной инициативы «Бессмертный полк». В 10.30 колонна начнет движение к Стефановской площади по улице Коммунистической. В 11.20 после окончания парада участники «Бессмертного полка» зайдут на Стефановскую площадь.

Возле памятника Ленину расположится импровизированная сцена, где будут выступать сводные хоры учреждений культуры города. В 11.30 начнется акция «Песни Победы». Участники хоров, «Бессмертного полка», жители города, ветераны и члены правительства республики вместе вспомнят легендарные песни войны. Тексты песен будут транслироваться на экранах, установленных на Стефановской площади. После этого ветеранов пригласят на полевую кухню, которая по традиции расположится за памятником Ленину. В 11.45 участники «Бессмертного полка» во главе с оркестром начнут движение к площади возле Свято-Стефановского собора, где пройдут лития по погибшим и концертная программа «Свет нашей памяти – свет Великой Победы» и где потом все желающие смогут отведать кашу из полевой кухни.

С 12 часов начнут работать площадки в парке имени Кирова и на площади под часами у бассейна. На площадке возле городского бассейна будет организована выставка техники и инженерного саперного оборудования, музей под открытым небом с экспонатами, найденными поисковиками во время раскопок, разместится кинопалатка, где будут демонстрироваться фильмы о войне. Также на этой площадке запланированы акция «Узнай судьбу фронтовика», стилизованное мероприятие «Готов к труду и обороне» и концертная программа «На привале».

С 12 часов в парке имени Кирова можно посетить арт-проект «Победа», выставку рисунков, мастер-класс по оформлению георгиевских ленточек, тематические площадки «Хочу под мирным небом жить», «Этих дней не смолкнет слава», «В городском саду играет духовой оркестр» и демонстрационную площадку радиоуправляемых моделей. В 13 часов возле мемориального комплекса «Вечная слава» начнется фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Красная гвоздика».

Культурной программой праздника предусмотрены и спортивные мероприятия. В 14 часов на Стефановской площади стартует легкоатлетическая эстафета. В программе три забега: для школьников, спортсменов и трудовых коллективов. Маршрут забега – по улицам Ленина, Бабушкина, Интернациональной и Коммунистической. В 14 часов в парке имени Кирова начнется спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы-2017», а на республиканском стадионе состоится городской турнир по мини-футболу.

В рамках акции «Рекорд Победы», которая пройдет в этот день во многих городах страны, выполнив упражнения на отжимание в общей сумме в 26 298 раз – по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны, жители отдадут дань памяти солдатам, павшим на полях сражений. Участников планируют собрать на асфальтированной площадке. Перед началом необходимо будет зарегистрироваться . Каждый желающий, независимо от пола и возраста, выполнит упражнение столько раз, сколько сможет. Участники могут быть неоднократно допущены к выполнению упражнения – возможен перерыв и повторное выполнение отжимания. Результат каждого будет зафиксирован судьями, затем сложен в общую «копилку». О времени проведения акции и точном месте сбора будет сообщено дополнительно.

В этот день во всех точках города, где будут проходить массовые мероприятия: на площадке под часами, возле «Детского мира», на площадке возле Стефановского собора, в парке имени Кирова, – будут размещены стилизованные торговые палатки. Завершится праздник в 22 часа салютом, который прогремит на запасном поле республиканского стадиона.

Галина ГАЕВА