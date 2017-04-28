Медики призвали прививаться от менингококковой инфекции

В Республике Коми проходит Европейская неделя иммунизации, инициированная Всемирной организацией здравоохранения. Ее девиз в этом году – «Вакцины приносят результат».

На встрече с журналистами специалисты рассказали об истории прививок и их значении для человеческого здоровья. Как отметила главный детский инфекционист Минздрава РК Татьяна Безуглова, благодаря массовой вакцинации в России удалось справиться с рядом коварных заболеваний, в числе которых корь, практически ликвидирована ветряная оспа. С 2006 года в рамках приоритетного проекта «Здоровье» поголовно проводилась вакцинация против краснухи и вирусного гепатита В, вакцинировали и взрослых, и детей. В результате, как отметила специалист, достигнуты огромные результаты: с 2012 года не было зарегистрировано случаев заболевания краснухой, заболеваемость же острым гепатитом В снизилась в 12 раз. Ежегодно бывают единичные случаи у взрослых, у детей это заболевание не регистрировалось с 2006 года. Чтобы добиться максимальных результатов, нужно охватить вакцинацией не менее 95 процентов населения, только в этом случае можно говорить об устойчивых показателях на снижение.

– Сегодня у эпидемиологов стоит задача ликвидировать вирусный гепатит B, то есть наши внуки не должны болеть этим грозным заболеванием, – отметила детский инфекционист.

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов пояснил, что в борьбе с вирусным гепатитом В достигнут небывалый прогресс. Если раньше в республике регистрировалось до 600 случаев заболевания, то по итогам прошлого года подобных случаев восемь.

Между тем, отметил он, необходимо помнить, что вирусный гепатит передается не только через биологические жидкости человека, немалая часть заболевания и передача вируса наблюдается в семьях, где есть больной хроническими или другими формами гепатита. В первую очередь болезнь может передаваться между супругами, но также страдают и дети, особенно там, где используются одни предметы гигиены (полотенце, мочалка и т.д.). Максимальных же показателей по снижению удалось добиться в связи с тем, что в год в республике прививалось порядка 200 тысяч человек.

Татьяна Безуглова поведала, что многие родители сегодня, в том числе и имеющие двух и более детей, считают: раз нет инфекции – нет необходимости прививаться.

– А ведь ее потому и нет, что мы хорошо прививали детей, – подчеркнула она, напомнив: из-за того, что в 80-е годы прошла антипрививочная кампания против вакцины АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк), в 1994 году в республике боролись со вспышкой коклюша и дифтерии, сотни пациентов – и детей, и взрослых – погибли. В январе этого года в Европе было зарегистрировано свыше 500 случаев кори, которая продолжает распространяться. Только в Югославии с начала года от заболевания погибли 17 человек. Татьяна Безуглова также напомнила о коварстве инфекции: ребенок, переболевший корью до двух лет, может получить осложнение в виде коревого паэнцефалита, что уже к 20 годам может привести его к деменции. А если тот же вирус краснухи, и такие случаи известны специалистам, подхватывает беременная женщина, то ребенок может родиться с тяжелым пороком сердца, незрячим и глухим.

По ее словам, в отношении многих заболеваний заканчивается период благополучия.

В последние годы меняется клиническая картина инфекционных заболеваний. Появились случаи тяжелого течения гнойных инфекций (флегмоны). Здравоохранение в ожидании подъема менингококковой инфекции. В обязательном порядке, но опять же, если позволят условия, будут прививаться призывники и дети, постоянно находящиеся в тесном контакте друг с другом (дома ребенка, интернаты).

– Вирусы ищут лазейку. Мы настроены пессимистически и намерены обращаться к населению: прививайтесь кто может, – заключила Татьяна Безуглова.

Специалисты также напомнили, что буквально на днях для жителей республики откроются вылеты в Турцию, Тунис и другие курортные зоны, где наверняка будет множество носителей вируса. Учитывая ситуацию с той же корью, нужно еще очень хорошо подумать, стоит ли рисковать здоровьем – и своим, и своей семьи.

Внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Нина Овчинникова отметила, что в национальном календаре прививок – 11 инфекционных заболеваний, но список увеличивается: в 2014 году в календарь ввели вакцину против менингококковой инфекции, дизентерии и ротавирусной инфекции, сегодня обсуждается вопрос о введении вакцины против ветряной оспы. Эпидемиолог констатировала, что нынче у молодых родителей становится модным кичиться тем, что они отказались от той или иной прививки.

– Они не учитывают, что в свое время получили защиту от многих заболеваний благодаря своим родителям, которые вовремя сделали им прививку, и, забывая об этом, готовы подвергнуть риску своих детей. Тем не менее отказов от прививки против полиомиелита меньше, чем против дифтерии или вирусного гепатита В. Но все потому, что без прививки от полиомиелита детей не берут в детский сад, а сидеть дома с ребенком молодым не хочется, – констатировала эпидемиолог.

Марина ЩЕРБИНИНА