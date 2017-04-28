«Регион» отметил двадцатилетие

В 1997 году в Сыктывкаре вышел в свет первый номер журнала «Регион». В начале этого года бессменный главред журнала Неля Мурыгина уступила свое место Евгению Хлыбову, после чего в издании произошла смена формата, дизайна и контента. «Регион» перестал быть просто официально-деловым изданием и расширил аудиторию за счет массового читателя.

По словам главного редактора «Региона», журнал, учредителем которого является правительство Коми, сегодня должен стать своего рода визитной карточной республики, и материалы на его страницах будут интересны читателям других регионов страны. Часть тиража направляется в Москву и Санкт-Петербург, а часть распространяется на авиалиниях.

– Журнал стал более разно-образным по содержанию и интересным по оформлению, – рассказал «Республике» Евгений Хлыбов. – Наряду с экономическими новостями в издании публикуются статьи о культуре, истории, спорте, образовании, экологии республики. В частности, в Год экологии журнал начал публиковать работы местных фотографов, путешествующих по Коми и снимающих природу.

Василий ЧУПРОВ