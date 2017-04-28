Виктория Лимонцева: «Мы учим своих детей бережно относиться к природе»

Есть хорошая традиция – накануне Первомая наводить порядок в своем дворе, на улице, а также за городом, в местах массового отдыха на природе. Если подойти к этому делу с душой и хорошим настроем, выйти на приборку вместе со своими детьми, то субботник превратится в настоящий праздник весны и труда. Об этом в рубрике «Живая речь» рассуждает жительница столичного поселка Максаковка, активистка Сыктывкарской ассоциации многодетных семей, член Республиканского экспертного совета при Общественной приемной главы Коми Виктория Лимонцева.

«На маевку накануне Праздника весны и труда возле озера Шойкир в микрорайоне Шордор-2 в поселке Верхняя Максаковка мы собираемся семьями уже в пятый раз. Первый сбор состоялся 1 мая 2013 года, когда мы приехали, чтобы взглянуть на участки, которые выделила администрация нам как льготным категориям граждан для строительства домов. Тогда засоренность территории просто зашкаливала: мусор сваливали на территорию бывшего нижнего склада грузовиками. Увиденное нас потрясло, и мы все дружно принялись за уборку.

Сейчас мусора значительно меньше, а детей с родителями на маевку приезжает значительно больше. Этот живописный сосновый участок вокруг озера – одно из излюбленных мест отдыха горожан. Как правило, отдыхающие убирают за собой, но по мере загрязнения территории склонность к чистоте у отдыхающих уменьшается. Зимой вообще многие считают, что достаточно закопать мусор в снег. Снег местами уже сошел и обнажил весь мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими.

На субботник мы выходим, чтобы в первую очередь очистить территорию вокруг озера. Мы должны показать нашим детям, как правильно нужно относиться к природе. Очень хочется надеяться, что наше добросовестное отношение к окружающей среде послужит добрым примером для сыктывкарцев, побудит всех жителей к соблюдению чистоты в городе и за городом.

После генеральной уборки мы весело отдыхаем: устраиваем чаепитие, спартакиаду, фотосессии на природе. В 2015 году детей и взрослых удивлял своими гигантскими пузырями и экспонатами музей занимательных наук Эйнштейна, представители которого вместе с нами убирали мусор у озера. Свою помощь в подготовке субботника предоставляет и сыктывкарская администрация – власти обеспечивают вывоз мусора.

Наша мечта – создать вокруг озера Шойкир лесопарковый зеленый пояс – зону с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Например, здесь будет запрещено размещать объекты капитального строительства, а нарушение режима природопользования будет наказуемо».