Оптимизация с оптимизмом

Депутаты Госсовета Коми определились, где экономия оправданна, а где нет

У республики появился новый представитель в Санкт-Петербурге, доходная часть бюджета увеличится на 1,4 миллиарда рублей, а в трех районах Коми объединят несколько сельских поселений. 20 апреля парламентарии республики принимали кадровые решения, вносили изменения в бюджет региона, а также рассмотрели вопросы местного самоуправления и тарифную политику.

Новый представитель Коми

Первым вопросом на сессию вынесли утверждение кандидатуры нового представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе. Напомним, должность стала вакантной после того, как Валерий Кюршин, отработавший на этом посту 12 лет, 27 марта подал в отставку по собственному желанию. Возглавить представительство Коми в Санкт-Петербурге руководство республики предложило бывшему руководителю управления Ростехнадзора в СЗФО Константину Сапрыкину. Но прежде чем утвердить его в должности, глава республики должен был получить согласие Госсовета. И такое согласие было дано.

Знакомство депутатов с кандидатом на этот пост состоялось накануне сессии. Представляя Константина Сапрыкина на заседаниях комитетов, руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин отметил, что главная задача, которая ставится перед представительством, – это привлечение инвестиций, и Константин Сапрыкин в этом плане кандидатура вполне подходящая:

– Он уже сейчас, еще до назначения, серьезно помогает нам с привлечением инвесторов в республику. Есть ряд групп, которые консультируют нас. В частности, идет работа по возможному развитию аэропорта «Соколовка» и системы «Безопасный город».

По словам Константина Сапрыкина, в Коми он бывал неоднократно, около 15-ти раз. В том числе привозил сюда потенциальных инвесторов из Китая и Южной Кореи, причем корейцы приезжали дважды, посетив не только Сыктывкар, но и Емву.

– Общаясь, мы с удивлением узнали, что коми и корейский языки – родственные. Я даже позвонил министру культуры Сергею Емельянову, чтобы удостовериться, так ли это. Он через 40 минут перезвонил и подтвердил это, – рассказал Константин Сапрыкин, особо отметив, что корейцы обожают русское классическое искусство, и с учетом того, что в Сыктывкаре есть прославленный театр оперы и балета, между Коми и Кореей можно наладить не только экономические, но и культурные связи.

Депутаты высказали пожелание, чтобы новый руководитель представительства в Санкт-Петербурге регулярно отчитывался о своей работе.

– Я по-другому себе это и не представлял, – заверил кандидат.

На пленарном заседании за то, чтобы дать согласие главе Коми на назначение Константина Сапрыкина на должность представителя Коми в Санкт-Петербурге, проголосовали 23 народных избранника, двое были против, один воздержался.

Добавка в бюджет

В числе первоочередных на сессионном заседании были рассмотрены и поправки в республиканский бюджет. Изменения параметров главного финансового документа региона представил замминистра финансов региона Алексей Маегов.

Доходная и соответственно расходная части бюджета Коми увеличатся на 1,4 миллиарда. Все деньги поступили из федерального бюджета. С учетом этих изменений общий объем доходов республиканской казны составит 59 миллиардов 123,7 миллиона рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 54 миллиарда 596,8 миллиона, безвозмездные поступления – 5 миллиардов 86,9 миллиона. Расходы достигнут 67 миллиардов 386 миллионов, дефицит остается без изменений – 7,7 миллиарда рублей.

440,6 миллиона рублей направляются на достройку школы на 1200 мест в столичном микрорайоне Орбита. А высвободившиеся средства республиканского бюджета можно будет потратить на строительство школы в Помоздино и пристройку к школе в Усть-Куломе.

250 миллионов добавляется на закупку лекарств, в том числе на специализированное лечебное питание для детей-инвалидов, 153 миллиона – на санавиацию, 65 миллионов – на высокотехнологичную медицинскую помощь, 20 миллионов рублей – на компенсационные выплаты медикам, переехавшим на работу в сельскую местность.

16 миллионов рублей составит компенсация на улучшение жилищных условий молодым специалистам на селе. 63 миллиона будет направлено на развитие образования, 42 миллиона – на сельское хозяйство, 41 миллион – на соцвыплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья, 25 миллионов – на поддержку среднего и малого бизнеса, включая и молодежное предпринимательство. 45 миллионов пойдет на газификацию сыктывкарского поселка Краснозатонский.

В качестве субсидий местным бюджетам распределят 100 миллионов рублей, которые предназначены на ремонт дорог.

Еще одна строка в статье расходов – санаторий «Серегово», строительство которого временно заморожено. 16 миллионов выделяемых средств пойдут на проектно-сметную документацию. Как пояснил замминистра финансов, надо провести обследование и определить, сколько средств предстоит вложить в конструктивную доработку долгостроя.

Муниципальная оптимизация

Также на сессии были приняты решения об объединении сразу нескольких сельских поселений в трех районах – Княжпогостском, Усть-Куломском и Удорском. В присоединяемых поселениях ликвидируется администрация, что позволит оптимизировать бюджетные расходы на содержание органов власти и перераспределить сэкономленные средства на другие нужды муниципалитета.

В Княжпогостском районе объединяются Туръя с населением 239 жителей и Ветью, в котором проживает всего 59 человек. По закону в населенных пунктах с численностью менее ста жителей все решения должен принимать сельский сход. В Ветью поэтому приходилось каждый месяц созывать людей.

В Усть-Куломском районе произойдет объединение поселений Аныб и Руч и поселка Носим с селом Усть-Кулом. Как заверил представлявший законопроект глава муниципального района – председатель совета Александр Кондрашкин, доступность для населения государственных и муниципальных услуг не будет нарушена, а часть сэкономленных средств можно направить на возмещение выпадающих доходов предпринимателю на возобновление дневного рейса автобуса, курсирующего между поселком и райцентром. Что касается объединения поселений Аныб и Руч, то ежегодная экономия от оптимизации может составить 1,8 миллиона рублей. Госуслуги будут оказываться через пункт МФЦ, который откроют в селе Руч.

На Удоре поселение Ертом станет частью городского поселения Благоево. Руководитель администрации Удорского района Николай Жилин необходимость объединения подкрепил расчетами: собственные доходы Ертома всего 39 тысяч рублей в год, а расходы на содержание местной администрации – 3,5 миллиона.

По просьбам жителей

Среди вопросов социального блока особого упоминания заслуживают два закона: о дополнительных гарантиях детям-сиротам (им будет оплачиваться проезд к месту жительства и учебы) и о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Второй из названных документов принят по многочисленным обращениям многодетных семей, которые попросили расширить перечень направлений расходования единовременной выплаты из средств регионального семейного капитала.

Напомним, такая выплата составляет 25 тысяч рублей. Их разрешено потратить на оплату услуг ЖКХ, детского сада, налогов, санаторно-курортное лечение, страхование. Теперь к этому списку добавляются траты на подготовку детей к школе – на покупку одежды, обуви, ранца, канцтоваров. На каждого ребенка предусмотрена фиксированная сумма пять тысяч рублей, которую можно получить без предоставления чеков, достаточно заявления и документа, подтверждающего, что ребенок – школьник.

Депутаты профильного комитета досконально разобрались в этом вопросе и выяснили подоплеку таких обращений: многодетные семьи стараются закупаться на школьных базарах, где не всегда есть кассовые аппараты, зато школьные принадлежности значительно дешевле, чем в магазинах. То есть купить школьных товаров можно в два раза больше, но подтверждающего покупку чека здесь не выдадут.

Страсти по тарифам

Последним в повестке дня заседания значился законопроект «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Коми». В Госсовет он поступил буквально за сутки до сессии, что вызвало негодование депутатов, учитывая важность и социальную значимость этого документа. Весь свой гнев парламентарии обрушили на представлявшего проект закона заместителя руководителя минстроя Коми Павла Секретарева.

Так, депутат Сергей Артеев возмутился тем, что льготы не коснутся так называемых «прочих потребителей», для которых будет действовать экономически обоснованный тариф. Фактически это означает, что для малого и среднего бизнеса расценки на тепловую энергию возрастут на 25 процентов. В свою очередь, малые предприятия, чтобы выжить, будут вынуждены переложить эти затраты на плечи рядовых граждан, предрек парламентарий.

Отвечая на претензию, Павел Секретарев отметил, что закон в таком виде продиктован возможностями бюджета республики: льготы, вернее их продление, распространяются лишь на муниципальные бюджетные учреждения, возмещение части оплаты их коммунальных расходов, а также на жителей поселка Гуляшор Прилузского района, где работает очень низкоэффективная котельная.

В ответ депутат Екатерина Руденко усомнилась, что предусмотренные в законопроекте сто миллионов рублей соответствуют потребностям муниципалитетов, их затраты значительно большие.

Сразу несколько парламентариев напомнили, что руководство Коми тепловой компании, которая и станет получателем большей части выделяемых средств, обещало снизить тарифы. Но расценки на тепло не только не снизились, а выросли, и существенно. Причем на селе тариф выше, чем в городах, а доходы сельчан ниже. Нельзя допустить, чтобы люди и предприятия находились в неравных условиях, подчеркнули народные избранники.

В итоге было решено принять законопроект только в первом чтении и направить его на доработку в бюджетный комитет, чтобы досконально изучить и рассмотреть на рабочих совещаниях.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА