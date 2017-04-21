Бюджет на шесть тысяч километров

В этом году в Коми появится новая площадка весового контроля и будет отремонтировано 89 километров автотрасс. Об итогах работы дорожников в 2016 году и планах на 2017-й рассказал на заседании коллегии министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства заместитель министра Эдуард Слабиков.

В прошлом году, по словам замминистра, на дорожную деятельность в Коми направили в целом 4,404 миллиарда рублей, причем 682 миллиона из них пошло на погашение кредиторской задолженности. Федеральные межбюджетные трансферты в региональной дорожной казне составили 665 миллионов рублей, больше половины от этой суммы пошло на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Сыктывкара.

Дорожное хозяйство республики – это порядка 4800 километров региональных дорог, 1200 километров – муниципальных, кроме того, порядка 1500 километров ледовых переправ и зимников. На бюджетные средства поддерживали функционирование, обустройство и содержание вышеперечисленного; кроме того, отремонтировали в общей сложности 75 километров дорог. Большая часть ремонтных работ пришлась на участки, находящиеся между Сыктывкаром и Усть-Куломом, – в целом 42 километра, и между Визингой и Кажымом – 15 километров. Также в прошлом году отремонтировали пять мостовых сооружений – по одному в Сыктывкаре, Княжпогостском и Усть-Цилемском районах и два на Удоре. В рамках соглашения между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ» на условиях софинансирования отремонтировали четыре улицы в ухтинском поселке Ярега: из регионального бюджета на это направили восемь миллионов рублей, еще 19 миллионов добавили нефтяники.

Также в прошлом году закончили реконструкцию 12-ти километров дороги на трассе Ухта – Троицко-Печорск, завершили работы на линии освещения на автодороге Ираель – Ижма – Усть-Цильма, реконструировали участок дороги Усогорск – Благоево – Чупрово. Кроме того, летом прошлого года наконец началась реализация концессионного соглашения по строительству и реконструкции участков от Малой Перы до Ираеля и от Ираеля до Каджерома. В дальнейшем они должны стать частью большой автотрассы, которая свяжет Сыктывкар и Ухту с Печорой, Усинском и Нарьян-Маром. В Сыктывкаре завершены работы по реконструкции моста через реку Човъю. Кроме того, реализовано 20 малых проектов в сфере дорожной деятельности в десяти муниципалитетах.

В нынешнем году объем дорожного фонда пока меньше, чем в прошлом году, – 3,625 миллиарда рублей. На ремонт из них отложен миллиард 43 миллиона (этого хватит на 89 километров: 42 пойдут под капремонт, 46 – под обычный). Работы будут сосредоточены на следующих направлениях: Сыктывкар – Пузла – Крутая – 27 км; обход Сыктывкара – 5 км; Ираель – Ижма – Усть-Цильма – 6 км; Корткерос – Сыктывкар – Пузла – 9 км; подъезд к Усть-Лэкчиму – 6 км. Также планируется ремонт двух мостовых сооружений. На строительство и реконструкцию предусмотрено 380 миллионов рублей. В частности, будут продолжены работы по строительству мостового перехода через реку Лыжа, планируется замена десяти аварийных мостов на дорогах в Удорском, Койгородском и Троицко-Печорском районах. 187 миллионов рублей пойдет на продолжение работ по концессионному соглашению (Малая Пера – Ираель – Каджером). Муниципалитетам на местные дороги, ледовые переправы и автозимники дадут 271 миллион рублей. В рамках соглашения с «ЛУКОЙЛом» будет продолжен ремонт улиц Яреги (регион дает на это девять миллионов рублей). Кроме того, минстроем рассматривается вопрос о выделении в этом году дополнительного финансирования на капремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения, а также реконструкцию искусственных сооружений на них. Также в нынешних планах – устройство площадки весового контроля под Сыктывкаром на усть-куломском направлении, строительство двух линий освещения, семи автобусных остановок и обустройство 45 пешеходных переходов.

Анна ПОТЕХИНА