Треть перевозок в Коми нелегальны

В правительстве республики обсудили вопросы доступности и качества оказания услуг по перевозке пассажиров автотранспортом. Тема заседания была заявлена задолго до аварии с автобусом и снегоочистителем на Удоре, но из-за этого случая разговор постоянно возвращался к теме безопасности на дорогах.

В начале заседания глава Коми Сергей Гапликов напомнил правительству, что по следам удорской аварии должны быть сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры. Заместитель председателя правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов, озвучив статистические данные, касающиеся пассажирских перевозок, тоже заговорил о ЧП на Удоре.

Рассказывая о результатах опроса жителей Коми, министр сообщил, что недовольны они автотранспортным обслуживанием, как правило, из-за невозможности выбора услуги или ее отсутствия, плохого качества оказания транспортных услуг, уровня цен, важным параметром является и безопасность пассажирских перевозок.

– На этом слайде мы хотели показать очень мажорную картину работы транспортников. В течение 2015-2016 годов – практически ни одного серьезного нарушения, ноль погибших, – заявил Николай Герасимов, демонстрируя графики, иллюстрирующие тему безопасности. – Но вот ситуация 17 апреля 2017 года потребовала переосмыслить всю ситуацию правопорядка, безопасности на транспорте.

– Как объяснить то, что произошло на Удоре? Вы, ваше министерство выводы для себя сделали? – поинтересовался Сергей Гапликов.

– Мы сделаем выводы относительно качества работы водителей на дорогах. Но у таких ЧП всегда две стороны. Сейчас экспертиза показывает, что авария связана с работой грейдерной техники. Но есть другая сторона – это двойная перегрузка автобуса. Пассажиров было вдвое больше, чем можно везти, половина ехала в автобусе стоя, – пояснил министр, сообщив, что теперь будет проведена работа с водителями всех компаний-перевозчиков, дабы таких перегрузов в дальнейшем не допускать, видимо, соответствующие пункты будут внесены в условия контрактов.

Руководитель региона спросил, был ли оборудован автобус ГЛОНАСС и системой видеофиксации, которая бы позволяла дистанционно увидеть превышение количества пассажиров. Николай Герасимов несколько противоречиво ответил, что «эта система у нас в зачаточном состоянии, несмотря на высокую оснащенность автобусов ГЛОНАСС». Оказалось, что подразумевает он то, что хоть ГЛОНАСС в целом распространена, но в автобусах небольших транспортных компаний она редкость. Поэтому сейчас перед минпромтрансом стоят две задачи – систематизация движения и «вывод пассажиров из тени» путем повсеместной установки ГЛОНАСС и продажи электронных билетов.

Поясняя, почему это необходимо, министр привел цифры: официальный заработок перевозчиков из Ухты в Сыктывкар и обратно – порядка двух миллиардов рублей в год. Но, по оценкам министерства, в тени находится еще 600-700 миллионов рублей.

Николай Герасимов рассказал, что на рынке пассажирских перевозок Коми существует множество проблем, которые возникли, по его выражению, из-за «дробления и дисбалансировки отрасли». Касается это, в частности, нарушений перевозчиками договорных обязательств, деятельности нелегалов, выходящих на регулярные маршруты под видом заказных. 30 процентов перевозок в Коми фактически нелегальны. Еще одна проблема – недостаточность бюджетного субсидирования, когда возят льготников на маловостребованных маршрутах да еще в автобусах с большим, чем нужно, количеством мест. И, наконец, больше половины дорог Коми находятся в ненормативном состоянии для организации пассажирских перевозок.

– Одна из существенных проблем – установление оптимальных тарифов. На сегодняшний день в Коми мы имеем самые низкие проездные тарифы на фоне соседних регионов. Санкт-Петербург – 40 рублей, Мурманск – 28 рублей, Вологда – 25, Северодвинск – 25. При этом разные издержки, зарплата водителей, стоимость ГСМ в тех регионах, как правило, ниже, чем в нашем, – пояснил министр. – Неоптимальные тарифы ведут к незаинтересованности перевозчиков работать в открытом режиме, это порождает и изношенный парк перевозчиков, отсутствие заинтересованности в его обновлении. На дорогах автобусы, которым 17 лет и больше. Для решения проблемы нужно закупать новый подвижный состав, его уже начали приобретать для Сыктывкара и Ухты. Другая наша задача – повышение исполнительской дисциплины перевозчика, в том числе путем контрактных санкций.

О том, как обстоят дела с пассажирскими перевозками в Ухте, рассказал руководитель администрации города Магомед Османов. Он сообщил, что в недавнем прошлом город в плане автоперевозок обслуживала группа «Доверие», нанимавшая индивидуальных предпринимателей и юрлиц, имеющих лицензию на перевозки в авто более восьми человек. На маршруты выходили 152 автобуса вместимостью от 13 до 50 мест. Максимум жалоб пассажиров приходился на 13-местные «Газели», водители которых зачастую нарушали правила дорожного движения, да и людей перевозили в салоне больше, чем положено. В результате ухтинские власти решили проблему способом достаточно оригинальным: взяли да и указали в условиях электронного аукциона на перевозки, что на городских маршрутах должны быть автобусы не менее 18 мест, а на пригородных – не менее 45. После очередного аукциона заключили контракты с тем же «Доверием», от лица которого на маршруты вышло 65 автобусов, и Сыктывкарским АТП-1, под руководством которого ездят 82 автобуса. Ситуация с проблемными маршрутами, где раньше ходили дряхлые, часто ломающиеся машины, вроде бы улучшилась, но до идеала далеко.

– По условиям аукциона все автобусы должны быть подключены к ГЛОНАСС, но у одного из перевозчиков из заявленных 82 двух автобусов подключены только 34, ежедневно на линию выходит не более 70 автобусов, в расписании срывы из-за технических неисправностей. Также частные предприниматели считают, что они сами вправе принимать решение, ездить им в ночное или дневное время, в выходные или нет. Понимают, что отстранить от работы перевозчик их не может, так как у него проблема с кадрами, – рассказал Магомед Османов, упомянув и о том, что ночуют автобусы зачастую прямо во дворах домов, а не на спецстоянке.

Кроме того, ухтинский мэр рассказал об ответном шаге обиженных «газелистов». Они просто сняли по пять сидений в салоне, превратив машины в восьмиместные, и получили разрешения в минпроме Коми на работу в качестве легкового такси. Но на самом деле ездят все по тем же автобусным маршрутам, что и раньше, а пассажиров, которые пытаются нанять их для поездки в нужном им направлении, из салона выпроваживают. Сейчас принято решение установить на автобусных остановках знаки, запрещающие там остановку этих «такси».

– Сергей Анатольевич, очень большая просьба поручить минпрому республики как органу, ответственному за выдачу вот таких разрешений, проработать вопросы изменения правил по выдаче разрешений для такси, а также осуществления контроля над их деятельностью, – попросил Магомед Османов главу Коми.

– Николай Николаевич, вам, по-моему, Османов напрямую сказал, что вы в этом бардаке виноваты. Не будете комментировать? – обратился Сергей Гапликов к Николаю Герасимову.

Тяжело вздохнув, министр сообщил, что всегда бедой республики были транспортные перевозки в Сыктывкаре, а теперь вот и Ухту «наводнили газели ненормативные». Критикой высказывания Магомеда Османова он не считает, беда и вина – совместные, и в выдаче разрешений таксистам минпром ничего изменить не может – правила-то федеральные.

– Да сегодня в такси можно превратить хоть КамАЗ по существующей системе инструкций, – посетовал министр. – Но то, что такси продолжают ходить по тем же самым автобусным маршрутам, этого остановить никто пока не сумел.

Магомед Османов заспорил, что он сумеет, в Сыктывкаре пять лет назад это удалось, значит, и сейчас получится. Заодно он решил пожаловаться на другую проблему.

– Ситуация такова, что с САТП-1 очень много проблем возникает с проверяющими. Одна компания в тепличных условиях, а на САТП-1 по полной программе непонятное давление, – торопливо рассказал мэр. – В части проверок – УГАДН чуть ли не в ежедневном режиме.

– Можно уточнить? Угадан – в смысле угадал, к кому пойти? – сначала не распознал аббревиатуру Управления государственного автодорожного надзора Сергей Гапликов, а поняв, о чем речь, попросил правоохранительные органы подключиться к этой теме, предположив, что тут имеет место некая корыстная заинтересованность.

Ободренный поддержкой ухтинский мэр высказал и свое отношение к возможному повышению тарифов: если перевозчику кажется, что тариф невыгодный, то он сам все должен посчитать и в тарифном комитете защитить новый. Исследование пассажиропотока администрация города ему согласует.

Тут уж Сергей Гапликов Магомеда Османова не поддержал, заявив, что так вопросы не ставят, раз уж он руководитель города, то сам должен быть во всем кровно заинтересован – брать перевозчика за руку и вести куда надо. И спецстоянку для автобусов сделать, чтобы они по ночам во дворах не стояли.

– Сделайте так, чтобы человек был уверен, что поедет вовремя и безопасно, что водитель будет профессиональным и трезвым, чтобы автомобиль был в исправном состоянии, с ремнями безопасности и ГЛОНАСС, – заявил Сергей Гапликов. – Организация муниципальных перевозок – ваша головная боль. Понимаете, как решать проблему, – решайте, а мы вам окажем соответствующую поддержку.

Анна ПОТЕХИНА