Дорогие жители Республики Коми, уважаемые коллеги-депутаты муниципальных советов, представители исполнительной власти и общественных организаций на местах. От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Этот молодой праздник имеет глубокие корни: 21 апреля 1785 года Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам», утвердив тем самым зарождение местного самоуправления в Российской империи.

С тех пор роль местного самоуправления только возрастает. Оно является самым близким к жителям уровнем власти, связующим звеном между ними и государством. «Местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин мог дотянуться до нее рукой», – подчеркнул в своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Это праздник всех, кто трудится на местах и создает комфортные условия для жизни людей. Хочу от всего сердца поблагодарить за большую работу общественников, старост, представителей территориального общественного самоуправления, народных дружин, ветеранских организаций и всех, кому небезразлично будущее нашей республики.

Искренне желаю вам успехов в вашем благородном деле. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Государственного Совета

Республики Коми Надежда Дорофеева