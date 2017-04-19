Депутаты-бюджетники рассчитывают на компенсацию

Порядка 30-ти вопросов предстоит рассмотреть депутатам Госсовета Коми на заседании сессии, которое состоится в четверг. В повестке дня – внесение изменений в республиканский бюджет, законопроекты об объединении сельских поселений в Усть-Куломском, Княжпогостском и Удорском районах, о дополнительных гарантиях семьям с детьми и детям-сиротам. Будут рассмотрены и изменения в республиканский закон о статусе депутата. Речь идет о том, чтобы компенсировать потери в зарплате депутатам, работающим в бюджетных организациях.

Накануне сессии один из инициаторов этого законопроекта, фельдшер скорой медицинской помощи Жешартской районной больницы, депутат комитета по социальной политике Госсовета Андрей Климушев даже выступил перед журналистами с официальным заявлением.

– Я прекрасно понимаю, что недавно принятый закон о компенсации родительской платы за детские сады с учетом дохода семьи и выдвигаемый законопроект о компенсации депутатам выглядят очень контрастно. Но хочу отметить: компенсацию родительской платы за детские сады не отменили, как об этом говорят во всех углах политические оппозиционеры, а применили принцип адресности и нуждаемости. Разве правильно, когда социальной и финансовой поддержкой пользуются люди с совершенно разными доходами, например, миллионер и малоимущий? Конечно же нет. Потому что среднестатистический житель республики на свои доходы может позволить только купить еду, одежду, оплатить коммуналку и ипотеку. Поэтому беру на себя гнев людей, если он, по их мнению, справедлив, за то, что являюсь инициатором законопроекта о компенсации депутатам.

Депутат напомнил, что с 2015 года партия «Единая Россия» начала проводить предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты. Но если раньше такой отбор проводил штаб партии, то сегодня эта прерогатива выбора полностью отдана избирателям. Поэтому в Госсовет Коми пришли не только высокие чины, но и рядовые граждане, такие, как он сам – фельдшер скорой медицинской помощи.

– Я живу и работаю среди своих избирателей, мне знакомы наши беды и проблемы. Но мне и некоторым моим коллегам очень затруднительно исполнять взятые на себя обязательства депутата в связи с тем, что отсутствие на основном месте работы приводит к потере трудового заработка до 30-ти процентов, – продолжил Андрей Климушев. – Лично мой размер зарплаты не выше среднего по Коми. В марте, выйдя в очередной трудовой отпуск, я практически весь использовал его для встречи с избирателями. Но я не жалуюсь, а только хочу, чтобы у нас, депутатов, не было препятствий в осуществлении своей депутатской деятельности. Когда депутатов Госсовета ставят в ограничительные рамки исполнения их обязанностей, работы в избирательных округах, участия в мероприятиях парламента, именно тогда происходит принятие непопулярных законов.

Коллеги практически единодушно поддержали выступавшего, посчитав такой закон справедливым. Как отметил первый вице-спикер Госсовета Александр Макаренко, согласно федеральному закону, когда депутаты выполняют государственные функции, им должны возмещаться потери в зарплате:

– Для врача, работника образования и культуры, которые приезжают на сессию, допустим, из Воркуты или другого северного района, при зарплате 25 тысяч потеря семи тысяч – ощутима. На это и направлен законопроект.

Галина ВЛАДИС