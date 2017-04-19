Отток из региона замедлился

Комистат подвел итоги по демографическим показателям в республике за прошлый год.

Численность жителей Коми сократилась на 6,3 тысячи человек. На 1 января 2017 года в республике проживало 850,6 тысячи человек. Из них 663,4 тысячи – горожане, 187 тысяч – сельские жители. В большей степени сокращение численности населения наблюдалось в сельской местности, где количество жителей уменьшилось на 1,3 процента, горожан стало меньше на 0,6 процента.

За прошедший год сокращение численности населения отмечено во всех муниципальных образованиях республики, за исключением Сыктывкара и Сыктывдинского района.

Как отмечает Комистат, снижение численности населения обусловлено миграционной убылью (6,9 тысячи человек) при сохранявшемся естественном приросте (0,7 тысячи человек). При этом в 2016 году по сравнению с 2015 годом миграционный отток заметно замедлился, сократившись на 21 процент. Традиционно привлекательными для мигрантов из республики были Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кировская область, Москва и Московская область.

Превышение числа родившихся над числом умерших отмечается в республике с 2011 года, в городской местности – с 2008 года. В сельской местности наблюдавшийся с 2012 года естественный прирост в прошлом-позапрошлом годах сменился естественной убылью населения. В 2016-м уменьшилось и число родившихся, и умерших, в результате естественный прирост в целом по республике снизился на 0,5 тысячи человек.

В прошлом году родилось 11220 младенцев, что на 569 человек (на пять процентов) меньше, чем в 2015 году. Относительный показатель рождаемости составил 13,1 родившихся в расчете на 1000 населения – на четыре процента меньше по сравнению с предыдущим годом. Уменьшение числа родившихся связано с неблагоприятными изменениями возрастного состава населения – сокращением числа потенциальных родителей.

Удельный вес внебрачных рождений за год не изменился и составил 29 процентов. В 147 семьях родились двойни, в Сыктывкаре зарегистрировано рождение тройни.

За прошедший год количество повторных рождений, на которые распространяется действие материнского капитала, уменьшилось на полтора процента. Количество родившихся первенцев снизилось на 10 процентов.

Число умерших составило 10565 человек и по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 79 человек. Ежегодно мужчин умирает больше, чем женщин (за прошедший год соответственно 55 и 45 процентов). Каждый третий умерший находился в трудоспособном возрасте.

Среди причин смерти населения республики преобладали патология органов кровообращения (45 процентов), новообразования (17 процентов) и внешние причины смерти (13 процентов).

Лина ПЕРОВА