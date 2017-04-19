Коми выстраивает взаимоотношения с Бахрейном

У Республики Коми и Королевства Бахрейн отличные перспективы для взаимовыгодного экономического и культурного сотрудничества. Такую оценку дал руководитель региона Сергей Гапликов по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации доктором Ахмедом Аль-Саати. Во встрече также принял участие депутат Госдумы России, член комитета по энергетике Расул Боташев.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках проектов развития алюминиевой промышленности, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми. Посол, в частности, отметил, что Бахрейнский алюминиевый комбинат, являющийся одним из крупнейших предприятий по производству алюминия в мире, заинтересован в выстраивании новых взаимовыгодных взаимоотношений со странами и регионами, обладающими сырьевыми ресурсами.

Глава Коми поддержал предложение, озвучив несколько вариантов по возможной реализации проекта, основными из которых являются создание на территории республики новых производств или совместных предприятий на основе уже действующих.

Также Сергей Гапликов предложил к обсуждению варианты создания на территории республики предприятий по глубокой переработке лесных ресурсов и производству бумажной продукции. Отдельно стороны обсудили возможность создания предприятий по производству элитной мебели, которая может заинтересовать представителей бизнеса Бахрейна и стран Персидского залива.

– Я думаю, что этот визит наведет мосты между арабскими странами и Республикой Коми как северным регионом России. Я вижу потенциал развития деловых отношений между Республикой Коми и Персидским заливом. В ходе насыщенной программы моего визита сюда я намерен посетить многие промышленные предприятия и изучить возможности по экспорту их продукции в мою страну, – отметил посол, подчеркнув при этом, что взаимовыгодное сотрудничество с Бахрейном позволит Республике Коми войти в зону свободной торговли с остальными шестью странами Персидского залива, которая освобождает от налогообложения при экспорте.

Стороны договорились организовать встречу представителей бизнес-сообществ Королевства Бахрейн и Республики Коми для налаживания взаимовыгодных деловых связей и обсуждения конкретных проектов.

Также посол пригласил представителей Республики Коми принять активное участие в ряде деловых мероприятий. В частности, в мае 2017 года состоится совместное заседание представителей торгово-промышленных палат России и Бахрейна, участие в котором примут около 50 бизнесменов королевства. А в июле в Екатеринбурге пройдет конференция по развитию деловых связей между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн, на которую также приглашены представители других стран Персидского залива. Данный форум, по словам посла, может стать перспективной презентационной площадкой для инвестиционного потенциала Республики Коми.

Отдельно участники встречи обсудили сотрудничество в области культурного обмена: организации выставок, выступлений национальных творческих коллективов. Для взаимодействия в сфере культуры и молодежной политики предложено заключить побратимское соглашение между Манамой – столицей Бахрейна и Сыктывкаром. Глава Коми поручил правительству республики организовать данную работу.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru