Педагогическое мастерство

В столице Коми стартовал очный тур республиканского этапа конкурса «Учитель года России-2017». Его девиз: «Учить с душой, воспитывать с любовью», а оргкомитетом определены две номинации – «Учитель-мастер» и «Яркий дебют». В творческих соревнованиях участвуют восемнадцать педагогов из шестнадцати муниципалитетов республики. В течение недели они должны провести открытые уроки и мастер-классы на базе сыктывкарских школ.

Во время церемонии открытия конкурса заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова отметила, что «это не только смотр талантов, но и демонстрация передовых образовательных технологий, площадка для профессионального роста».

Конкурс проводится ежегодно в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей республики. Итоги конкурса будут подведены 21 апреля. Победитель будет представлять Республику Коми на всероссийском конкурсе.

Из Ухты на конкурс приехала преподаватель Ухтинского технического лицея Анна Новоселова. Она участвует в номинации «Яркий дебют». Пять лет назад девушка получила диплом учителя русского языка и литературы, а в прошлом году стала лучшей на муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2016». Педагогическая идея молодого педагога заключается в том, чтобы использовать технологию обучения как исследование. Метод позволяет найти подход к детям, которым это близко по духу. Ее урок был в виде исследования, где ребята выдвигали гипотезы, экспериментировали, работали в группах.

Республиканский этап конкурса стартовал 25 марта. Начался он с заочного тура «Методическое портфолио», включающего два конкурсных испытания: «Интернет-ресурс» и «Я – учитель». 17 апреля на базе школы №43 Сыктывкара был дан старт конкурсным испытаниям очного тура – «Урок» и «Методический семинар».

Артур АРТЕЕВ