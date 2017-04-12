Для жителей Заречья установят субсидии

Столичные депутаты намерены утвердить субсидии на переправу для жителей заречных поселков. Об этом сообщил мэр Сыктывкара Валерий Козлов на прошедшем 11 апреля брифинге.

По словам мэра, тарифы утверждаются ежегодно с учетом роста инфляции, но в этом году произошел более существенный рост, чем обычно. Тарифный комитет республики утвердил новые цены на переправу на 50-60 процентов выше, чем в минувшем году.

– Мы готовим проект решения на сессию с ростом тарифов не выше прошлогоднего, то есть на 18-21 процент, – рассказал градоначальник. – Таким образом, мы возлагаем дополнительные расходы на бюджет: это обойдется городу в сумму чуть меньше миллиона рублей. Цифра для нас немалая, но мы не можем допустить резкого скачка цен. Оплата предприятию будет производиться по утвержденному тарифу за счет городских субсидий.

Однако пользоваться льготой на переезд и провоз личного автотранспорта через реку будут только граждане, зарегистрированные в заречных поселках. Остальные пользователи услуги будут ездить по полной стоимости, то есть по ценам, утвержденным региональным тарифным комитетом.

Галина ГАЕВА