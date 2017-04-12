В сыктывкарской Орбите появится новая автостоянка

На площадке в районе пересечения улиц Тентюковской и Петрозаводской, напротив магазинов «Магнит» и «Пятерочка», в Орбите будет строиться автостоянка. Об этом сообщил журналистам на брифинге 11 апреля мэр города Валерий Козлов.

Это место, где ежегодно устанавливалась новогодняя елка, по сути единственная площадка для жителей микрорайона Орбита, где они могли погулять с детьми. И естественно, появление там строительного ограждения встревожило население микрорайона. По неофициальным данным, там будет строиться 18-этажный дом ЖК «Республика». Журналисты попросили мэра подтвердить или опровергнуть слухи о возможном строительстве.

– Это очередная резонансная история, – ответил Валерий Козлов. – Действительно обращений было много. Я выезжал, смотрел на месте документацию. Этот участок земли давно в аренде. Там уже согласовано строительство гостевой автостоянки. Я думаю, хорошо, если там появится стоянка, потому что напротив этого места – два достаточно крупных магазина, и вообще стоянки городу нужны. Строительство дома документами не подтверждается.

По поводу того, что жителей Орбиты лишили практически единственного места отдыха, градоначальник ответил, что можно будет рассмотреть вариант оборудования площадки немного дальше этого места – в сторону реки.

В ответ на сомнения журналистов, что, имея землю в аренде, владелец может там делать что угодно, в том числе и строить дома, Валерий Козлов согласился, что опасность такая есть.

– Чтобы воспрепятствовать этому, необходимо иметь законные основания, которые у нас были, к примеру, когда мы смогли отменить стройку в районе Стефановского собора. Наши юристы проработают этот вопрос, чтобы в случае изменения планов застройщика найти законный выход из этой ситуации, – подытожил мэр.

Галина ГАЕВА