Запрет на торговлю «фанфуриками» продлен

Ограничение продажи спиртосодержащей непищевой продукции в России продлили еще на 60 дней. С предложением продлить срок запрета на продажу «фанфуриков» выступил Роспотребнадзор, а председатель правительства страны Дмитрий Медведев поддержал его.

Решение о запрете продажи сомнительных спиртосодержащих жидкостей было принято после массовых отравлений жителей Иркутска. Там от употребления спиртосодержащего продукта под названием «Боярышник» погибли более 70 человек.

По информации Роспотребнадзора, действовавший запрет сократил в период новогодних каникул количество отравлений на 33 процента, а количество случаев летальных исходов – на 65 процентов. Из оборота было изъято более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции. В Республике Коми по состоянию на 24 января 2017 года проверено 429 предприятий торговли, аптечной сети. Отобраны на исследования 25 образцов спиртсодержащей продукции. На 57 объектах выявлены административные правонарушения, приостановлена реализация спиртсодержащей продукции объемом 775,3 литра.

Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно подтверждали представители и торговых сетей, и производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

В связи с этим Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней. В соответствии с поручением правительства страны подготовлено постановление главного государственного санитарного врача России.

Людмила ВЛАСОВА