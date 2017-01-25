Второй волны гриппа в Коми не ждут

На минувшей неделе в республике за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 8982 человека, в том числе 5583 ребенка. Как отметили в минздраве Коми, число заболевших значительно уменьшилось, однако заболеваемость по республике несколько выше порогового уровня. В целом предпосылок для появления второй волны заболеваемости гриппом нет.

Как пояснил начальник эпидемического отдела регионального управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов, эпидподъем сохраняется только за счет взрослого населения, заболеваемость детей по всем возрастным группам снижается.

Вирус гриппа, выявляемый у заболевших, имеет штамм H3N2, что было спрогнозировано в предэпидемический период. Количество выявленных возбудителей гриппа снижается.

Пиковая заболеваемость пришлась на новогодние праздники, так как аномально холодная погода заставила жителей республики проводить досуг на массовых мероприятиях в закрытых помещениях – торгово-развлекательных центрах, кинозалах и т.д.

Игорь ПЕТРОВ