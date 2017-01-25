С упором на профилактику

В прошлом году удалось добиться снижения количества преступлений

По итогам 2016 года общее количество зарегистрированных на территории Коми преступлений сократилось на 20,4 процента, или почти на пять тысяч преступлений (с 23926 до 19045). Об этом сообщил министр внутренних дел республики Виктор Половников на состоявшемся в среду заседании коллегии ведомства. Впрочем, снижение обусловлено не только результативной работой полиции, но и декриминализацией отдельных составов преступлений.

Так, в результате декриминализации впервые совершенных краж на сумму до 2500 рублей число зарегистрированных краж сократилось на 1300 преступлений (с 5681 до 4367). При этом на треть (с 1196 до 1601) возросло количество составленных административных протоколов за совершение мелкого хищения.

В 2016 году на 42,4 процента (с 1947 до 1121) сократилось количество зарегистрированных преступлений по статье 116 УК РФ (побои). Но при этом за нанесение побоев по статье 6.1.1 КоАП РФ в отношении правонарушителей составлено 1590 административных материалов.

На 12,6 процента (с 3092 до 2701) меньше зарегистрировано фактов мошенничества. Полицейские отчасти связывают это и с проводимой профилактической работой по разъяснению населению способов совершения мошеннических действий.

Важность профилактической работы отметил и глава региона Сергей Гапликов. В своем выступлении он подчеркнул, что самая главная задача – предупредить преступление, поэтому необходима профилактика по всем «криминальным направлениям». Надо разъяснять гражданам негативные последствия, которые повлечет за собой, скажем, употребление или распространение наркотиков, нарушение правил дорожного движения, совершение хулиганских действий или коррупционных преступлений.

Руководитель региона поблагодарил сотрудников МВД республики за эффективную работу, благодаря которой уровень преступности в регионе снизился, что положительно сказалось на социальном самочувствии жителей Коми.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА