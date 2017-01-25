Свежие новости для ветеранов

В декабре 2016 года «Республика» объявила благотворительную акцию «Газета – в каждый дом!». Любой желающий может оформить подписку на «Республику» на первое полугодие для ветеранов, многодетных семей, инвалидов, а также различных социальных учреждений. Одним из первых на акцию откликнулся председатель общественной организации «Объединение азербайджанцев в Республике Коми» Асиф Исмаилов.

Асиф Исмаилов подписал на газету республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий. Теперь его пациенты трижды в неделю получают свежие номера издания.

По словам главного врача госпиталя Бориса Захарова, такой подарок, как подписка на газету «Республика», ветераны очень оценили. Интернетом пользуются редкие представители старшего поколения, поэтому печатная пресса, как и в прежние годы, – непременная часть жизни.

– Они очень любят смотреть телевизор, читать газеты, получать последние новости. Самое страшное для пожилого человека – это одиночество, когда не с кем и не о чем поговорить. А у нас ветераны читают газету, узнают, что происходит в республике, потом обсуждают статьи друг с другом, бывает, и спорят. А это замечательно, значит, люди думают, живут. Особенно радует, когда выходят позитивные статьи, – рассказал Борис Захаров. – Так что мы очень благодарны Асифу Исмаилову за подписку на «Республику». Надеюсь, что его примером вдохновятся и другие бизнесмены и тоже станут оказывать социальную помощь. Вообще, я хотел бы напомнить нашим предпринимателям выражение «Не оскудеет рука дающего». Вспомните о российских традициях благотворительности, тем более что ее примеры перед глазами: Третьяковская галерея и Пушкинский музей, например, появились благодаря меценатам – купцу Павлу Третьякову и фабриканту Юрию Нечаеву-Мальцеву. Делайте добро, и ваши имена будут помнить.

Асиф Исмаилов уже неоднократно участвовал в акциях, направленных на помощь ветеранам, другим социально незащищенным группам населения и сам, совместно со своими коллегами по объединению азербайджанцев в Коми, организовывал различные благотворительные мероприятия. Подписку на «Республику» для госпиталя ветеранов он оформляет уже не впервые.

Анна Аянова

Акция «Газету – в каждый дом!» организована «Республикой» совместно с УФПС РК – филиалом ФГУП «Почта России», Министерством труда, занятости и социальной защиты населения РК и ООО «Коми республиканская типография». Акция продлится до 28 февраля. Вы можете сами определить количество и выбрать категорию подписчиков через центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения либо обратиться за информацией к специалистам редакции по телефонам в Сыктывкаре: 44-11-09, 24-05-71.