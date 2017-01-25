В Сосногорске возродят рыбопитомник

Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев по итогам рабочей поездки в Сосногорский район.

– Сегодня в Сосногорске есть объект для круглогодичного выращивания рыбы, который необходимо модернизировать и реконструировать. В наших планах, используя технологии рециркуляции воды, увеличить объемы молоди, выращиваемой в цехе, для товарных хозяйств республики. Мощности единственного в регионе рыбопитомника на базе Сосногорской ТЭЦ позволят полностью удовлетворить потребность республики в посадочном материале, – подчеркнул Анатолий Князев.

Работа по модернизации рыбопитомника проводится в целях обеспечения эффективности производства на территории республики. Наличие собственного посадочного материала снизит риски транспортировки, производства и себестоимость товарной рыбы, сообщает пресс-служба ведомства.

Игорь ПЕТРОВ