Хакер шантажирует «Республику»

В среду истек срок ультиматума, выставленного редакции газеты «Республика» хакером.

14 января в редакцию газеты «Республика» пришло электронное сообщение от человека, который назвался хакером, специализирующимся на сопровождении рейдерских захватов и конкурентной борьбе. Он угрожал парализовать деятельность организации и нанести ущерб репутации издания. За «невмешательство» в работу редакции злоумышленник потребовал перечислить до 25 января 14 тысяч рублей на анонимный счет. Деньги редакция ему не перечислила и не собирается это делать.

Хакер зачем-то поделился и личной информацией, сообщив, что он гражданин Украины, откуда может безнаказанно совершать виртуальные атаки на российские предприятия.

Автор послания предупредил, что у него есть много жестоких мер, которые он может применить к газете, и заявил, что существует только один способ разрешить эту ситуацию – перечислить деньги, а после удалить письмо и забыть о нем.

По мнению редакции «Республики», в этой ситуации действительно можно действовать только одним способом – обратиться в правоохранительные органы. Известно, что такое же послание поступило на электронный адрес одной из коммерческих организаций Сыктывкара. Сейчас проверку по факту получения этого послания проводят правоохранители Коми.

По своим каналам редакции удалось выяснить, что сервер, с которого пришло письмо, зарегистрирован не на Украине, а в Латвии. Не исключено, что, рассылая такие послания, неизвестные намереваются не только получить деньги, но и вызвать у граждан России неприязнь к гражданам Украины.

Людмила ВЛАСОВА