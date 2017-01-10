Жертвы огня

Четыре человека погибли на пожарах во время каникул

Двадцать четыре пожара произошло на территории республики во время новогодних каникул. От огня и угарного газа погибли четыре человека: два в Воркуте и по одному в Ухте и Сыктывкаре. Об этом журналисты республиканских СМИ узнали на прошедшем в минувший понедельник брифинге заместителя начальника республиканского управления МЧС России Константина Сухарева.

– Аномальный январский мороз не привел к росту пожаров, – отметил Константин Сухарев. – В аналогичный период прошлого года было также зафиксировано 24 пожара, а погибших было на одного человека больше.

Утром 1 января загорелась квартира в пятиэтажном доме в воркутинском поселке Северный. На месте пожара обнаружили двух погибших: мужчину 1974 и женщину 1982 годов рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего хозяина квартиры. Сообщение о пожаре в частном гараже по улице Дырносской в Сыктывкаре поступило 8 января в 09.41. В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело 49-летнего мужчины. Причины происшествия устанавливаются. Вечером 7 января в Ухте на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина 1963 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Значительная часть пожаров в этом году произошла в результате неосторожного обращения с огнем. На втором месте стоит нарушение правил эксплуатации отопительных печей, а замыкает тройку нарушение правил эксплуатации электрооборудования. А вот пожаров от новогодних фейерверков зарегистрировано не было.

– На второе место по возгоранию вышел автотранспорт, – отметил Константин Сухарев. – Связано это с тем, что люди в морозы пытались разогреть машины открытым огнем. Таких пожаров было семь из 24. Четырнадцать пожаров произошло в жилых помещениях.

На вопрос журналистов, нужно ли было в морозные дни разворачивать пункты мобильных обогревов на федеральной трассе, Константин Сухарев рассказал, что транспортных заторов на федеральной трассе в республике отмечено не было. Поэтому не было и необходимости во временных пунктах обогрева.

– На федеральной трассе много стационарных объектов, таких как кафе или АЗС, где можно получить питание, медпомощь, – отметил Константин Сухарев. – Каких-либо обращений и нештатных ситуаций МЧС по Коми не зарегистрировало. Не было случаев, чтобы машины массово замерзали на дороге, а на единичные инциденты выезжали специалисты.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора