В квартиры воргашорцев возвращается тепло

В Воркуте продолжается ликвидация последствий аварии на теплосетях поселка Воргашор и участке Усинского водовода.

Авария в Воргашоре произошла из-за порыва трубопровода Воркутинской ТЭЦ днем 3 января. Теплотрассу в течение пяти часов восстановили, но давление после аварии в сетях было понижено, и в результате с 4 на 5 января в девяти домах произошло завоздушивание системы. Работа по устранению последствий усложнялась тем, что дома заселены частично, многие квартиры пустуют и полностью отключены от коммуникаций.

Вечером 5 января мэр города Игорь Гурьев с группой специалистов выехал в Воргашор и обошел замерзающие квартиры. Жильцам было предложено переехать в резервное жилье. К устранению последствий аварии подключились специалисты ООО «УК «ЖЭУ», ООО «Воркутинские ТЭЦ» и МУП «СТС». В пустующих квартирах пришлось взламывать двери. Все эти дни воркутинский градоначальник вел переписку с горожанами на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Там выкладывалась вся оперативная информация о ходе работ по устранению последствий аварии. Выехать в маневренное жилье никто из жильцов замерзающих квартир не согласился. Все они предпочли остаться дома, хотя, как они жаловались мэру «ВКонтакте», температура в квартирах опускалась до четырех градусов тепла, дома приходилось ходить в верхней одежде и отапливать квартиру электроплитами и обогревателями.

Что касается аварии на Усинском водоводе, произошедшей еще до начала нового года, то там тоже продолжаются работы по восстановлению трубопровода. Хотя последствий этой аварии воркутинцы на себе не почувствовали: город снабжается водой по резервной трубе в штатном режиме. 6 января на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главный инженер ООО «Водоканал» Андрей Пащенко рассказал, что в связи с низкой температурой воздуха ситуация на проблемном участке остается непростой. На 4 января оставалось разморозить около 25 метров трубопровода. Работы пришлось приостановить из-за порыва между 14 и 15 камерами, устранение которого отложено до наступления потепления. Дежурные бригады проводят постоянное обследование проблемного участка, который планируется запустить после устранения оставшейся наледи. Далее к работе готовы приступить 15 сформированных бригад электросварщиков для устранения порывов, которых на трехкилометровом участке насчитывается около 600 штук.

В понедельник Игорь Гурьев вновь побывал в Воргашоре. По телефону он рассказал «Республике» о ситуации в поселке:

– Работы по восстановлению тепла в домах – на завершающем этапе. Осталось несколько квартир в трех домах, где нужно запустить стояки. Еще в двух домах проводится развоздушивание системы. Планируем до конца сегодняшнего дня завершить ремонт и дать тепло в дома. Никто из жильцов не пожелал переехать на время устранения аварии, хотя мы готовы были предоставить и маневренный фонд, и места в санатории-профилактории «Заполярье». Во время проведения восстановительных работ они находятся в своих квартирах. Наверное, людям так спокойнее: вдруг рабочим придется что-то вскрывать, где-то затопит – надежнее, если хозяева рядом. Авария на Усинском водоводе тоже устраняется. Сегодня в Воркуте морозы упали до 28 градусов, через пару дней обещают еще большее потепление, и рабочие начнут вырезать проблемный участок трубы и восстанавливать.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com