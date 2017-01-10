Ночь перед Рождеством

В Рождество Христово во всех приходах, храмах, монастырях на территории Коми прошли Божественная литургия и всенощное бдение. Рождественские службы состоялись в 72 церквях, храмах и монастырях на территории десяти городов и 37 населенных пунктов республики. По предварительным данным МВД Коми, богослужения посетило свыше девяти тысяч человек.

В главном храме республики – Свято-Стефановском кафедральном соборе в Сыктывкаре в ночь с 6 на 7 января праздничную литургию провел архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Восьмого января в Доме дружбы народов Коми возле рождественской елки собрались маленькие и взрослые прихожане столичного Свято-Казанского храма (местечко Кочпон). Участников праздника приветствовал секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии архимандрит Филипп. Он поддержал начинание Свято-Казанского храма организовывать детские рождественские утренники. Затем детей и их родителей благословил архиепископ Питирим. Детский духовный театр «Солнышко» представил сказку «Рождественский теремок».

Восьмого января в зале столичной администрации прошел рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда», а вечером в Белом зале Дома архиепископа на праздник собрались ребята из воскресных школ.

В ночь с 6 на 7 января епископ Воркутинский и Усинский Иоанн возглавил ночное богослужение в Свято-Иверском кафедральном соборе города Воркуты. По завершении торжественного богослужения епископ обратился к пастве с проповедью и словами поздравления. Утром 7 января служители и миряне епархии приняли участие в традиционной рождественской благотворительной акции, посетив с подарками и поздравлениями военнослужащих, пациентов хосписа, психоневрологического, онкологического, наркологического диспансеров, заключенных колонии. Для воркутинских детей были проведены благотворительные рождественские елки — в драматическом театре была показана сказка «Морозко», во Дворце творчества детей и молодежи можно было увидеть представление «Фабрика Деда Мороза», во Дворце культуры шахтеров дети посмотрели спектакль «Золушка».

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА