Сотрудники регионального следственного управления СК России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми Михаила Евдокимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следственного управления, с мая 2011 по август 2015 года Евдокимов, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, ежемесячно получал от действовавшего в то время заместителя главы республики Алексея Чернова деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Всего за указанный период фигурантом получено в качестве денежного вознаграждения семь миллионов 800 тысяч рублей.

В ходе следствия Михаил Евдокимов признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Юрия Кабанцева, БНК